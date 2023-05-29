ASTRO文彬逝世一個多月！文秀雅再訪哀悼地...「今天特別想念哥哥」

「文兄妹Forever」

和文彬感情相當好的文秀雅，在哥哥逝世後兩天，就到哀悼場地留下字條寫下，「哥哥是我啊，獨一無二又珍貴的妹妹文秀雅，我也來了，哭太多所以現在不哭了！現在我會多多笑的，做想要做的事幸福的生活，所以哥哥在那裡一定也要安心、幸福哦！我會帶上你的份一起努力生活的。別阻止我，累的時候還是會想跟你撒嬌，會經常哭，所以你要包容才行。一直以來辛苦了，非常愛你的永遠的妹妹，文兄妹Forever」文秀雅真切的思念，讓不少粉絲跟著心疼不已。

文彬親妹文秀雅相隔一個多月再到哀悼地留下紙條。（圖／翻攝自IG）

神隱一個多月，文秀雅沒有公開活動，27日她到了文彬哀悼場地再次寫下思念之情，「哥哥，是我，秀雅！今天下雨了呢！雖然每天都很思念，但今天特別想念哥哥，若能見到哥哥，我想要什麼話都不說露出燦爛笑容給你一個大大擁抱，我非常非常非常非常愛你、珍惜你，不要生病，好好照顧自己，也要記得吃飯，要幸福喔。」字字句句道出對已逝的文彬不捨，文秀雅也是受到文彬鼓勵才堅持演藝路，如今雖然哥哥已不在她身邊，但許多暖心粉絲也紛紛在網上鼓勵她，希望她走出陰霾，繼續加油。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章