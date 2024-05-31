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娛樂
2024-05-31 10:03:00

ATEEZ發布會介紹最新專輯 《GOLDEN HOUR》展示最美好時刻 (有片)

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《GOLDEN HOUR：Part.1》發布會現場。

韓國男團ATEEZ昨日下午4時，於首爾鐘路區四季酒店6樓舉行新碟發布會，推出組合第10張迷你專輯《GOLDEN HOURPart.1》，他們席上介紹此專輯的特色，並請fans期待他們未來表演。

GOLDEN HOURPart.1》以《Work》一曲為主打歌，收錄了《Golden Hour》、《Blind》、《Empty Box》、《Shaboom》及《Siren》等共餘6首歌曲。成員弘中(Hong Joong)說：「心情既緊張又興奮，因為這是我們2024年發行的第一張專輯。這張專輯是繼《Treasure》和《Fever》之後的新系列，試圖捕捉我們身處的美好時刻，敬請大家期待。」

ATEEZGOLDEN HOUR : Part.1》專輯率先試聽

呂尚(Yeo Sang)則稱，對新專題表達無比信心，他說：「專輯包含ATEEZ裡各種色彩，並向fans展示各式各樣有趣內容。很興奮即將能為大家展示我們預備了很久的舞台表演。 」在之後接過咪高峰說話的星化(Seong Hwa)：「專輯包含ATEEZ耀眼時刻，還有我們為工作努力和挑戰的故事，我們以此展示ATEEZ的魅力為目標。」《GOLDEN HOURPart.1》主打歌《WorkMV張於今天上架，fans可到於YouTubeGOLDEN HOUR : Part.1Preview，率同聆聽各首新歌。

ATEEZ拍片介紹今次新碟

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8位成員記者會完畢後玩自拍。

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ATEEZ對今次新碟製作非常滿意。

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