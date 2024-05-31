ATEEZ發布會介紹最新專輯 《GOLDEN HOUR》展示最美好時刻 (有片)

韓國男團ATEEZ昨日下午4時，於首爾鐘路區四季酒店6樓舉行新碟發布會，推出組合第10張迷你專輯《GOLDEN HOUR：Part.1》，他們席上介紹此專輯的特色，並請fans期待他們未來表演。

《GOLDEN HOUR：Part.1》以《Work》一曲為主打歌，收錄了《Golden Hour》、《Blind》、《Empty Box》、《Shaboom》及《Siren》等共餘6首歌曲。成員弘中(Hong Joong)說：「心情既緊張又興奮，因為這是我們2024年發行的第一張專輯。這張專輯是繼《Treasure》和《Fever》之後的新系列，試圖捕捉我們身處的美好時刻，敬請大家期待。」