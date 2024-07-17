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娛樂
2024-07-17 15:23:00

ATEEZ 8月出征SUMMER SONIC+fan meeting 10月推出日語專輯《Birthday》

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ATEEZ日語專輯《Birthday》宣傳海報。

韓國男團ATEEZ，繼今年2月發行的第三張單曲《NOT OKAY》後的7個月，其經理人KQ Entertainment宣布：「ATEEZ將於102日發行第四張日本單曲《Birthday》。」《Birthday》將收錄專輯同名主打歌外，還有兩首回歸日本樂壇的新歌，以及每首歌曲的樂器版純音樂等共6首歌。

 

今年2月，ATEEZ第三張單曲專輯《Not OK》發行首日，銷量就達到了178,135張，是之前作品首日銷量的8倍，證明他們在日本擁有爆炸性人氣。本月1日與日本男團BE:FIRST合作的歌曲《Hush-Hush》，在Oricon每周數位單曲榜(截至715)Billboard Japan Hot 100(截至710)上包括專輯與歌曲(截至710)排行榜，均雙雙排名第一，名列前茅。

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ATEEZ馬不停蹄四出表演。

在最新發布的宣傳照中，ATEEZ以紅色的跑車作為背景，透過墨鏡、棒球帽、耳環等配飾，來展現帥氣魅力，令全球歌迷對 ATEEZ的日本專輯期望度不斷上升。

此外，ATEEZ將於82122日，於日本東京的TOKYO GARDEN THEATER；和82728日在大阪的GRAND CUBE OSAKA，舉行首次fan meetingATINY'S VOYAGE: FROM A TO Z》。之後將於817日在大阪、18日在東京舉行的《SUMMER SONIC 2024》主舞台上，與當地樂迷見面。

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ATEEZ 8月會演出兩場SUMMER SONIC。