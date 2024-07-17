ATEEZ 8月出征SUMMER SONIC+fan meeting 10月推出日語專輯《Birthday》

韓國男團ATEEZ，繼今年2月發行的第三張單曲《NOT OKAY》後的7個月，其經理人KQ Entertainment宣布：「ATEEZ將於10月2日發行第四張日本單曲《Birthday》。」《Birthday》將收錄專輯同名主打歌外，還有兩首回歸日本樂壇的新歌，以及每首歌曲的樂器版純音樂等共6首歌。

今年2月，ATEEZ第三張單曲專輯《Not OK》發行首日，銷量就達到了178,135張，是之前作品首日銷量的8倍，證明他們在日本擁有爆炸性人氣。本月1日與日本男團BE:FIRST合作的歌曲《Hush-Hush》，在Oricon每周數位單曲榜(截至7月15日)和Billboard Japan Hot 100(截至7月10日)上包括專輯與歌曲(截至7月10日)排行榜，均雙雙排名第一，名列前茅。