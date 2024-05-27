Auntie妳好東南亞玩番轉｜保錡自封九龍灣神槍手 媚姨酒後偷錫小鮮肉

由ERROR成員吳保錡、鍾慧冰（冰姐）、陳月媚（媚姨）主持的ViuTV全新節目《Auntie妳好東南亞玩番轉》，秉承《Auntie妳好》跨世代合作「冇大冇細」的精神，同遊東南亞拍旅遊節目。節目組在旅程開始前給予三位主持各一張免死金牌，以迴避一次不想面對的挑戰。究竟三人在面臨考驗或新事物時，他們會選擇逃避，還是趁著機會衝破固有框框、突破自我呢？
子彈殼回彈 驚險擊額頭
今晚(27日)播出的第一集，保錡、冰姐和媚姨將會出發到泰國曼谷吃喝玩樂。第一站，三位主持去到當地一個射擊場體驗射擊的樂趣，媚姨率先試射，五發子彈全部命中槍靶，獲得教練的讚賞。輪到冰姐上陣，第一發子彈殼回彈擊中了她的額頭，嚇得她馬上回頭問工作人員自己額頭上有沒有多了一個洞。最後到保錡試射，全部子彈「粒粒命中」槍靶的正中央，他一臉得意忘形，更稱自己為九龍灣神槍手，冰姐對於保錡的精準表現讚歎不已。
欲拒還迎公主抱
晚上，三位主持去到一間猛男餐廳，目的是體驗曼谷的夜生活並與各「小鮮肉」戲水。終於「小鮮肉」登場，媚姨表示大口眼界：「眼都花哂，咁多靚仔」，不忘拿手機不停拍照。一班爆肌猛男在舞池中央邀請在場女士拍照和進行公主抱，保錡形容他們就像是魚池中的錦鯉，看到哪裡有小費就游到哪裡。兩位Auntie被一眾猛男邀請公主抱，媚姨最初耍手擰頭說不，但最終亦抵抗不到誘惑。她喝過幾杯酒後漸有醉意，進入了忘我狀態、手舞足蹈，她更向猛男們不停擺出心心手勢。一個「小鮮肉」突然走近並邀請媚姨Encore，媚姨在猛男公主抱她之際，竟然忍不住偷偷吻了該猛男一下。整晚媚姨不停給小費，更口出狂言說：「 我覺得佢哋著得有啲密實。我好似返咗去二十歲，除咗抱，我仲想有下一步添啊！」