Auntie妳好東南亞玩番轉｜保錡自封九龍灣神槍手 媚姨酒後偷錫小鮮肉

由ERROR成員吳保錡、鍾慧冰（冰姐）、陳月媚（媚姨）主持的ViuTV全新節目《Auntie妳好東南亞玩番轉》，秉承《Auntie妳好》跨世代合作「冇大冇細」的精神，同遊東南亞拍旅遊節目。節目組在旅程開始前給予三位主持各一張免死金牌，以迴避一次不想面對的挑戰。究竟三人在面臨考驗或新事物時，他們會選擇逃避，還是趁著機會衝破固有框框、突破自我呢？

子彈 殼回彈 驚險擊額頭 今晚(27日)播出的第一集，保錡、冰姐和媚姨將會出發到泰國曼谷吃喝玩樂。第一站，三位主持去到當地一個射擊場體驗射擊的樂趣，媚姨率先試射，五發子彈全部命中槍靶，獲得教練的讚賞。輪到冰姐上陣，第一發子彈殼回彈擊中了她的額頭，嚇得她馬上回頭問工作人員自己額頭上有沒有多了一個洞。最後到保錡試射，全部子彈「粒粒命中」槍靶的正中央，他一臉得意忘形，更稱自己為九龍灣神槍手，冰姐對於保錡的精準表現讚歎不已。