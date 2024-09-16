AV女優本鄉愛認當第三者　　鞠躬道歉「以為他快離婚」揭加藤純一騙砲內幕

本鄉愛在被爆出不倫戀傳聞後，便暫停更新社群平台，直到15日凌晨4點於YouTube發布近10分鐘的道歉影片，向外界說明此事。畫面中，她身穿黑色T恤，對著鏡頭鞠躬道歉，隨後表示與加藤純一是在2022年底相識，當時她知道對方已婚，於是沒有私下多做聯繫，直到後來聽說對方恢復單身後，才開始與他約會、交往，雖2人曾經分手，但她因家人離世大受打擊，於是重新依賴他，沒想到對方其實都沒有離婚。

日本AV女優本鄉愛，因擁有亮麗外型受到許多粉絲喜愛，在IG擁有逾78萬人追蹤；不過日前她卻被抓包與已婚日本知名實況主加藤純一赴美國看球賽，引發熱烈討論。對此，男方先是與妻子合體直播，澄清未與本鄉愛發生肉體關係，但本鄉愛15日凌晨則發布道歉影片打臉加藤純一，不僅承認自己當了第三者、與他發生過關係，並表示最初對方聲稱「快要離婚」騙砲，還原不倫戀過程。

本鄉愛在被爆出不倫戀傳聞後，便暫停更新社群平台，直到15日凌晨4點於YouTube發布近10分鐘的道歉影片，向外界說明此事。畫面中，她身穿黑色T恤，對著鏡頭鞠躬道歉，隨後表示與加藤純一是在2022年底相識，當時她知道對方已婚，於是沒有私下多做聯繫，直到後來聽說對方恢復單身後，才開始與他約會、交往，雖2人曾經分手，但她因家人離世大受打擊，於是重新依賴他，沒想到對方其實都沒有離婚。

加藤純一向本鄉愛謊稱「快離婚」只是想和AV女優「愛愛」

針對在美國看球賽、約會被目擊一事，她則解釋沒變裝的原因是加藤純一的墨鏡不見了，於是她將自己的借給對方戴，對於男方的出軌風波傷害到許多人，她在影片中也多次鞠躬向大家道歉。對於演藝與成人片拍攝工作是否繼續？她則回應會在考慮後再另外宣布。

事後加藤純一開直播回應此事，與妻子電話連線，改口稱當初向本鄉愛謊稱「快要離婚」的目的，只是「想要和AV女優愛愛」，更自爆與2位女性有不倫關係；而他與妻子目前則處於分居狀態，尚未離婚。

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