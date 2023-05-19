AV女優結城莉乃宣布無限期休養　罹患「纖維肌痛症」痛到站不起來

記者官有紘／綜合報道

2021年進入AV界，且擁有G奶稱號的日本AV女優結城莉乃（結城りの），出道至今累積大量粉絲，不過近年來鮮少出現的她，14日竟無預警地在社交平台上宣布無限期停止活動，原因也隨即曝光，震驚日本AV界。

結城莉乃長文透露罹患「纖維肌痛症」。（圖／翻攝自Twitter）

她表示一年前身體就因為時常發燒感到不適，雖然今年還是抱病工作，不過直到3月下旬，已經嚴重到無法站立，結城莉乃擔憂會為片場人員帶來困擾，因此和公司討論後，決定先無限期休養，結果沒想到被診斷出罹患「纖維肌痛症」。