AV女優結城莉乃宣布無限期休養　罹患「纖維肌痛症」痛到站不起來

記者官有紘／綜合報道
2021年進入AV界，且擁有G奶稱號的日本AV女優結城莉乃（結城りの），出道至今累積大量粉絲，不過近年來鮮少出現的她，14日竟無預警地在社交平台上宣布無限期停止活動，原因也隨即曝光，震驚日本AV界。
結城莉乃長文透露罹患「纖維肌痛症」。（圖／翻攝自Twitter）
她表示一年前身體就因為時常發燒感到不適，雖然今年還是抱病工作，不過直到3月下旬，已經嚴重到無法站立，結城莉乃擔憂會為片場人員帶來困擾，因此和公司討論後，決定先無限期休養，結果沒想到被診斷出罹患「纖維肌痛症」。
考慮是否要轉行當YouTuber
結城莉乃發文形容罹患「纖維肌痛症」的病徵，她在內文中寫道：「全身關節與肌肉出現激烈疼痛，手指頭沒有了力氣，連膠樽都打不開，也無法修剪指甲。」雖然治療時間很辛苦，但終於找到一直以來令她身體不適的真正原因，心情上還是不錯，期待康復後能再次以新作品向粉絲見面。
結城莉乃也強調未來還是會更新社交平台動態，也有考慮是否要轉行當YouTuber，但是她認為身為一個AV女優，在片場時需要拿出120%的氣勢，為了不想帶給大家困擾，因此決定要休息一陣子。
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