不少預言及命理預測指出，日本2025年7月將有大災難發生，日本AV片商MOODYZ宣布10月15日將有新人女優出道，這位名叫青山七海的AV界新人，單看宣傳照相當清純，而她入行原因更是聞所未聞，驚人發言嚇呆網民。

據青山七海表示，因為明年7月日本將會滅亡，所以她才出道拍攝AV，七海在鏡頭前認真地說：「日本2025年7月將會滅亡！」揚言要趁人類死光之前，做一些自己還沒做得的事，所以就決定加入AV界，片商也形容她是「做到世界末日的美少女」！