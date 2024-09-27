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娛樂
2024-09-27 17:30:29

AV新人青山七海下月出道 爆入行原因：日本2025年7月將會滅亡

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日本AV界新人青山七海將在10月15日出道。

日本AV界新人青山七海將在10月15日出道。

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不少預言及命理預測指出，日本2025年7月將有大災難發生，日本AV片商MOODYZ宣布10月15日將有新人女優出道，這位名叫青山七海的AV界新人，單看宣傳照相當清純，而她入行原因更是聞所未聞，驚人發言嚇呆網民。

據青山七海表示，因為明年7月日本將會滅亡，所以她才出道拍攝AV，七海在鏡頭前認真地說：「日本2025年7月將會滅亡！」揚言要趁人類死光之前，做一些自己還沒做得的事，所以就決定加入AV界，片商也形容她是「做到世界末日的美少女」！

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青山七海在鏡頭前認真地稱接拍AV原因是日本明年7月便會滅亡。

青山七海在鏡頭前認真地稱接拍AV原因是日本明年7月便會滅亡。

日本明年7月有大災？

日本漫畫家Tatsuki (竜樹諒)曾於1994年出版《我所看到的未來》，當中的講述的15個夢境，至今已有12.5個發生，包括神戶大地震、新冠肺炎的出現及戴安娜王妃之死。Tatsuki就曾夢見自己漂浮在空中，看到日本和菲律賓之間的海面發生了巨大的爆炸，這次爆炸導致海底斷裂，岩漿湧出，引發了巨大的海嘯，海嘯的巨浪高達上百米。 由於夢中的日本人穿著短袖，她推測這事件發生在夏天。直至2021年7月5日，Tatsuki再次夢到了相同的場景。

在這個夢中，她看到日本外海持續冒泡，同時右側太平洋海面出現了兩條巨龍向泡泡靠近，接著發生了劇烈地震，掀起高達40公尺的海嘯湧向各個陸地。 在超大海嘯襲擊之後，Tatsuki驚訝地看到一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓等地區的陸地連接在一起，這一場景難以置信，甚至讓她自己都難以相信。如果Tatsuki的預言成真，這場災難的發生時間將推測在2025年7月5日。

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青山七海 青山七海 青山七海 青山七海 AV女優青山七海下月出道。（網上圖片）