AV黃子華工作大減疑轉行 激戰「50路」大媽最經典

日本政府今年有效率地在兩個月內完成AV新法，經立法並付諸實施，目的是保障AV演出者的個人權益，防止非自願演出及敲詐式AV等事件發生。AV新法的規制嚴格，演出者事前要簽訂合約，必須滿1個月後才能拍攝，拍完亦不能在4個月內公開，演出者可以單方面解除契約，更不必負擔任何損失賠償，也有權要求片商將影片下架。雖然立法是想保障受害人士，可是新法卻影響不少AV業界工作者及現役女優，大量AV作品無法如期開拍，女優們都呻工作量大減，就連一班AV男優都身受其害，近日為照顧現役男優，當地設立了「日本適正男優聯盟（JPAL）」，希望可以協助未受保障的愛情動作片男星。

成立JPAL望 AV 男優團結一致

日本AV界的待遇男女懸殊，大部份女優也有所屬事務所，不過男優卻是全部Freelance，當地團體有見及此，成立了JPAL希望可以令AV男優團結一致。身高183cm的日本AV男優「艦長」，因貌似香港的黃子華，加上又與「50路」對手柏木舞子拍攝重口味AV，所以獲得本地網民熱捧。最近，艦長亦因AV新法導致工作大減，他在2018年出道後活躍AV界，在過去兩年，其作品每每也多達半百以上，可是今年截至上半僅得18部AV推出，近期更面臨停工危機。一向活動社交平台的他，已超過一個月沒有更新及分享AV新作，對上一次出Post已是7月底，當時他透露到八丈富士觀光，不少粉絲也擔心艦長就此轉行引退。