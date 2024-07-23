Avantgardey來港吸金袋六位數美金任代言人 期待再見周星馳恨做「星女郎」

融合先進Web3科技技術的元宇宙娛樂平台MetaSpaceX，為用戶帶來遊戲、社交、娛樂、教育及影視等不同體驗，更宣布邀來Avantgardey擔任代言人，並拍攝品牌的2024官方宣傳片。為隆重其事，Avantgardey今日(23日)現身位於大埔的亞洲電視片廠出席記者招待會，並進行別開生面的簽約儀式，Avantgardey更是首次以全團17人現身商業活動。活動上，Avantgardey全員穿上全新螢光綠色運動裝造型以代言人身份登場，並與品牌代表進行簽約及啟動儀式，台上眾人齊齊以掌印登入MetaSpaceX世界啟動角色，象徵她們於元宇宙生命體驗正式展開。

Avantgardey感謝品牌的邀請，亦非常期待接下來的元宇宙體驗，表示：「希望將來有機會在元宇宙空間舉辦見面會及舞蹈演出，相信隨着元宇宙娛樂平台的熱潮，我們可以有更多有趣、好玩的方式與世界各地Fans互動。」Avantgardey又分享日前在香港舉辦首個專場Shall We Dance Live in Hong Kong的騷後感：「香港的Fans活力滿滿而且非常熱情，感謝大家對我們的喜愛。過去，我們亦曾與不同的香港藝人合作，亦選用很多廣東歌作為跳舞音樂，期待以後有更多靈感創作舞蹈。我們稍後會推出原創歌，請大家多多留意。」問到她們最想與哪位香港藝人合作？深受香港電影及劇集影響的Avantgardey，加上早前曾與「星爺」周星馳及「Do姐」鄭裕玲合作，上次見面的6位成員大讚星爺夠親切，異口同聲喜愛睇星爺電影，並表示最期待下次可以全團再見星爺，問到會否想演出星爺電影，她們亦希望可以加入成「星女郎」的一份子。談到Do姐，Avantgardey指Do姐十分努力，舞技亦十分出色，期待將來有機會參與香港電影甚至劇集拍攝。