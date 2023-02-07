Avril Lavigne以「國際姐姐」應戰 被爆參加大陸節目《乘風破浪4》

《乘風破浪》每季也引起廣大迴響，目前正籌拍第四季，近日爆出的參加女星令網民驚喜及期待，連加拿大天后Avril Lavigne亦驚現名單之上，有指她積極打開中國市場，為展開大陸巡迴演唱會先行鋪路。

參演大陸跨年晚會



《乘風破浪4》暫定3月28日開鏡，日前有人爆料公開最終版名單，包括桂綸鎂、范曉萱、李若彤、劉雅瑟、李玟、戴佩妮、薩頂頂、李小璐等，昨日網上更流傳芒果TV已證實Avril Lavigne加盟演出，而一張疑似是招商海報上，亦出現有「國際姐姐強勢來襲」的字眼，使「艾薇兒確定加盟浪姐4」之消息近日正於微博上瘋傳。有指Avril Lavigne今年將重啟中國巡演，演出內地綜藝明顯是趁開騷前造勢。其實，Avril Lavigne去年底已參加bilibili跨年晚會，獻唱名曲《Girlfriend》和《Complicated》，更學中文講：「新年快樂」、「我愛你」，故盛傳她加入《乘風破浪4》絕非沒可能。