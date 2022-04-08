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娛樂
2022-04-08 10:28:30

Avril Lavigne宣布三度嫁人 公開求婚過程晒鑽戒

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Avril Lavigne宣布接受美國歌手Mod Sun求婚

Avril Lavigne宣布接受美國歌手Mod Sun求婚。

37歲加拿大女歌手Avril Lavigne，香港時間8日凌晨忽然報喜，宣布接受美國歌手Mod Sun求婚，分享多張攝於巴黎的浪漫照片，並說：「我願意！我永遠愛你。」同時展示手上心形鑽石婚戒，即將三度成為人妻。

Avril Lavigne入行20年，曾離婚兩次，去年初她被拍到跟Mod Sun拍拖，今日即傳來喜訊，兩人各自在IG分享多張甜蜜照片，她證實已在3月27日接受男友浪漫求婚，而Mod Sun也在同步發文：「從我們相遇的那天開始，我就知道妳是對的人，想跟妳在一起直到我們離開人世。我夢想在巴黎求婚，拿起婚戒並請求妳戴上，單膝下跪，望進妳的眼睛，妳美得讓我無法用言語來形容。」又形容求婚時緊張一刻，表示拖住Avril手時做了個深呼吸才開口求婚。Mod Sun比Avril年輕3歲，兩人撻着後愛得大方，本月3日還一起出席格林美頒獎禮，原來當時兩人已經訂婚，今日才將消息公告天下。

Avril去年跟Mod Sun拍拖，今日即傳來喜訊。 Avril宣布接受美國歌手Mod Sun求婚，分享多張攝於巴黎的浪漫照片。 Avril Lavigne展示手上等心形鑽石婚戒，將三度成為人妻。
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