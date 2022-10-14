Avril Lavigne香港演唱會一波三折 今日宣布取消下月亞博騷

38歲加拿大天后Avril Lavigne，近年來港開騷計劃一波三折，原定2020年5月的在香港亞洲國際博覽館舉行的《HEAD ABOVE WATER WORLD TOUR 2020》香港站演唱會，先延期到去年2月在同一場館舉行，可是疫情去年仍未受控，導致港騷已三度改期。原定下月1日在亞博補辦的演唱會，今日獲香港主辦單位宣布以表演行程安排的因素而決定取消，將於下月起安排退款手續。除了香港站之外，Avril Lavigne的菲律賓個唱亦已取消，她在聲明中表示：「致所有身處香港及馬尼拉的粉絲們，我親自向你們傳達這個不幸的信息。由於表演行程安排的因素，我未能給大家帶來我的演出。我明白這些演出門票已經售罄了一段時間，對我來說，這是比起無法完成預期演出更令我心痛的。再次送上我最深切的致歉。」

退票手續詳情

持票人即經快達票購票之觀眾，可獲退款。所退款項為門票的票價，所有已繳付之派遞費及/或顧客服務費均不獲退還。退票安排詳情如下:



所有從快達票特約銷售點（包括：香港會議展覽中心、香港演藝學院、香港演藝學院伯大尼古蹟校園、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心、D•PARK愉景新城、K11 Select及通利琴行）以信用卡或現金購票及經快達票購票熱線（852）31 288 288 所購買的門票，請參考以下(a)至(d)的辦理手續退票：



a) 請於2022年11月1日至2022年11月30日期間，於辦工時間内，攜同有效門票，到香港會議展覽中心的「快達票」票務處辦理退票手續。

b) 辦工時間：星期一至五，早上11時至下午7時，星期六、日及公眾假期休息。

c) 退款申請人必須填妥現金退款申請表，連同節目門票一併交回售票處職員，門票金額將全數以現金即時發還。申請人必須即時核對退款及簽收確認。

d) 所有於2022年11月30日之後收到的退款申請，將不獲受理。