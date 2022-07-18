BABY-MIRROR限定店員工被指轉售卡套 MIRROR過海巡場

MIRROR演唱會尚有一星期便開鑼，銅鑼灣時代廣場開設的BABY MIRROR Pop-up Store供粉絲購買精品，凡購買兩樽BABY MIRROR迷你粒粒樽的粉絲，便可獲得BABY MIRROR限定卡套1個連小卡1張。
職員拆袋被指做手腳
惟近日有不少粉絲表示抽來抽去也不見有姜濤、Anson Lo、Ian等卡套，未幾網上瘋傳一段影片，清楚拍攝到店內有多位店員不停打開卡套包網查看，引來粉絲質疑店員是看看有沒有熱門成員的卡套，繼而轉售圖利，事件引來掀然大波。
MOOV指有粉絲的卡套小卡不見
其後MOOV發文澄清，指當時職員因收到有粉絲表示打開卡套之後，入面沒有小卡，希望店員可以找回小卡，因此職員才逐一打開看看能否找到與粉絲一樣的卡套及小卡，並強調已提醒職員不能拆開所有隨機混裝產品，而層店鋪職員離場前須讓主管檢查所有隨身行裝，而職員亦不可購買本店貨品或保留貨品，一經發現將會被解除職務。有不少網民認為職員根本沒可能在開揚的地方「做手腳」，指粉絲過份憂心。
MIRROR深夜行商場
BABY-MIRROR限定店的風波隨住MOOV的澄清而暫告一段落，而MIRROR在金像獎完畢之後，多位成員一齊過大海到時代廣場參選Pop-up Store，姜濤及Anson Lo更非常興奮，拍下自己行商場的情況，表示很久沒有逛商場。從他們的影片所見，當時商場空無一人，相信是他們待商場關閉之後，獲安排入內看看自己的Q版公仔。