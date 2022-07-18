BABY-MIRROR限定店員工被指轉售卡套 MIRROR過海巡場

MIRROR演唱會尚有一星期便開鑼，銅鑼灣時代廣場開設的BABY MIRROR Pop-up Store供粉絲購買精品，凡購買兩樽BABY MIRROR迷你粒粒樽的粉絲，便可獲得BABY MIRROR限定卡套1個連小卡1張。



職員拆袋被指做手腳



惟近日有不少粉絲表示抽來抽去也不見有姜濤、Anson Lo、Ian等卡套，未幾網上瘋傳一段影片，清楚拍攝到店內有多位店員不停打開卡套包網查看，引來粉絲質疑店員是看看有沒有熱門成員的卡套，繼而轉售圖利，事件引來掀然大波。