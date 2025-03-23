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娛樂
2025-03-23 16:10:00

Babyface為追梁敏巧 勇闖電視城參加《女神配對計劃》面試

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Babyface到TVB參加《女神配對計劃》，希望可以追到梁敏巧。

Babyface到TVB參加《女神配對計劃》，希望可以追到梁敏巧。

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Babyface昨被梁敏巧喪派檸檬之後，以為他已經心死，沒想到他昨日(22)參加梁敏巧有份參加的《女神配對計劃》面試，昨日面試官包括麥玲玲、江美儀、陸浩明和陳懿德。

Babyface在面試時多次表明希望追到梁敏巧。

Babyface在面試時多次表明希望追到梁敏巧。

Babyface在面試時表示「希望梁敏巧可以重新考慮他」。他更展示自己的肚腩表示正努力學打拳操肌。當主持人詢問如果梁敏巧再次拒絕，他是否會考慮其他女神時，Babyface 回應道：「係咪咁絕情？」江美儀則表示：「請你食檸檬，都係為你好。」Babyface 接著透露，如果再被拒絕，他會「Move on」，他更提到，第二喜歡的女神是關嘉敏，因為他喜歡年紀比他小的女生且會想保護另一半。

在魅力展示環節，Babyface 大唱《黑玻璃》。陸浩明在他唱完後開玩笑說：「唔好喺人哋揸緊車個時唱！」主持們也注意到 Babyface 將最後一句歌詞改為「情路背後藏 Maggie」，讓人驚呼「嘩！」

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Babyface不忘跟江美儀及麥玲玲合照。

Babyface不忘跟江美儀及麥玲玲合照。

Babyface接受傳媒訪問時表示TVB給予機會讓他再度追求梁敏巧，亦視為最後一次。他稱要學習彭于晏的精神，要做個硬漢子，永不放棄。他被問到為何對梁敏巧心不死，他稱對方是位很有愛心、可愛，身材又好的女仔，所以今次比賽會以硬漢子身份去接觸他，希望用新的形象跟梁敏巧的見面，同時也相信梁敏巧對他的觀感好了不少。

Babyface表示為了梁敏巧專登弄過頭髮。

Babyface表示為了梁敏巧專登弄過頭髮。

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