Babyface為追梁敏巧 勇闖電視城參加《女神配對計劃》面試

Babyface昨被梁敏巧喪派檸檬之後，以為他已經心死，沒想到他昨日(22日)參加梁敏巧有份參加的《女神配對計劃》面試，昨日面試官包括麥玲玲、江美儀、陸浩明和陳懿德。

Babyface在面試時表示「希望梁敏巧可以重新考慮他」。他更展示自己的肚腩表示正努力學打拳操肌。當主持人詢問如果梁敏巧再次拒絕，他是否會考慮其他女神時，Babyface 回應道：「係咪咁絕情？」江美儀則表示：「請你食檸檬，都係為你好。」Babyface 接著透露，如果再被拒絕，他會「Move on」，他更提到，第二喜歡的女神是關嘉敏，因為他喜歡年紀比他小的女生且會想保護另一半。

在魅力展示環節，Babyface 大唱《黑玻璃》。陸浩明在他唱完後開玩笑說：「唔好喺人哋揸緊車個時唱！」主持們也注意到 Babyface 將最後一句歌詞改為「情路背後藏 Maggie」，讓人驚呼「嘩！」