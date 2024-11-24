Babyface阿儀首次約會意見不合 網民大讚天生一對：但唔好生小朋友

Babyface黃先生近日人氣極旺，不過，早前他遭《東張》女神梁敏巧請食檸檬，並將他的花束及心意卡全拋進垃圾桶，表明不想給予對方假希望。 Babyface事後決定放棄，並宣布要重新出發，網民都留言提議Babyface 追求薛影儀，更有網民P了Babyface及阿儀的合照，指他們非常合襯。

作為Babyface幕後「軍師」的林作，昨日（22日）就在社交網表示要約兩位出來，他寫道：「踢波遇到隊友們熱烈討論，Babyface 其實應該最合適的對象是啊儀。兩位都是我看著出道的，兩位我都認識，有聯絡電話。但以我對兩位的認識，我深信，兩人都會對對方感到不屑。不如咁，本人邀請Babyface 同阿儀出黎做個辯論，數數對方的不是之餘，也順便 sell sell自己，儘快脫單。大家覺得點？」