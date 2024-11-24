Babyface阿儀首次約會意見不合 網民大讚天生一對：但唔好生小朋友

Babyface黃先生近日人氣極旺，不過，早前他遭《東張》女神梁敏巧請食檸檬，並將他的花束及心意卡全拋進垃圾桶，表明不想給予對方假希望。 Babyface事後決定放棄，並宣布要重新出發，網民都留言提議Babyface 追求薛影儀，更有網民P了Babyface及阿儀的合照，指他們非常合襯。
作為Babyface幕後「軍師」的林作，昨日（22日）就在社交網表示要約兩位出來，他寫道：「踢波遇到隊友們熱烈討論，Babyface 其實應該最合適的對象是啊儀。兩位都是我看著出道的，兩位我都認識，有聯絡電話。但以我對兩位的認識，我深信，兩人都會對對方感到不屑。不如咁，本人邀請Babyface 同阿儀出黎做個辯論，數數對方的不是之餘，也順便 sell sell自己，儘快脫單。大家覺得點？」
林作坐言起行，今日Babyface就初次與阿儀見面，首次約會，Babyface帶阿儀到髮型屋搞搞新造型，片中見Babyface向髮型師表示：「我覺得阿儀充滿少女心嘅，可以染返少少粉紅色」阿儀立即拒絕表示：「咦咦！唔使唔使，我唔染髮㗎，我就係鍾意黑色」其後，Babyface再提議剪個日系瀏海，阿䧧再次反對：「剪到眼眉就可以了」最後，Babyface吩咐髮型師要將阿儀的少女心表現出來。網民對於二人世紀合體，都大讚表示：「我覺得佢哋兩個先係天生一對」，但就笑言：「但唔好生小朋友，會害咗下一代」，亦有人抵死表示：「唔知點解我覺得佢連阿儀都溝唔到。」