BabyJohn蔡瀚億出道兼結緍10周年 感激太太陪伴撐過事業高低潮

蔡瀚億(BabyJohn)2013 年憑出道電影《狂舞派》演「柒良」 一角，獲得該年度香港電影金像獎最佳新演員獎，晃眼已踏進演藝圈10個年頭。當年 26 歲的 BabyJohn，初入行仍選擇與太太Donut拉埋天窗。面對一生第一個「雙十」，向來是「愛妻號」的他有感而發，「感恩自己當年選擇在事業起步同時跟另一半結婚，兩者一同踏入新階段，如果唔係有太太嘅支持，我未必能撐過事業上峰迴路轉嘅歷程。」

為紀念入行及結婚十周年， 日前BabyJohn與 Dount 舉辦了一個以懷舊 80 年代為主題的派對，與圈外好友一同慶祝這個特別的「雙十」紀念，而《狂舞派》一眾狂舞兒都有應邀出席一同慶賀。BabyJohn 表示，10年過得好快，如果要以每一個『十年』 作為人生階段的金分界線，其實只佔少部份，他與太太十年間夫妻恆常都有深度交談，坦然地面對大家每刻的狀態。至於多年來經常被問 到的生育大計，「繽紛嘅樂園遊玩過，安然沉穩嘅山水亦靜待過，能夠繼續一齊 經歷每時每刻嘅風景，最重要係健康快樂喺埋一齊就足夠，生唔生小朋友呢個議題對我哋唔太重要。」

盼再能再跟觀眾講戲院見

BabyJohn於 2019 年自組工作室，十年間經歷過事業高低，他坦言最希望能繼續以演員身分拍攝電影及劇集，「自組公司四年間經歷過疫情各樣大小事，自負盈虧真係好唔容易，今年暫定都會有兩套電 影上映，但嚟緊都期望同期待可以同電影公司或者一啲新導演有合作，重回初心 以演員身分拍更多好電影畀觀眾，可以再同大家講:『戲院見!』。」 BabyJohn 亦獲經理人送上設計紀念 Tee，「經理人設計呢件衫除咗有我好多電影角色造型外，背面印晒我呢十年間拍過嘅戲同劇集名，原來都有三十幾部，佢特別印咗雙加大碼，喻意我繼續拍更多戲可以一路加上去。」此外，BabyJohn 近日正在埋首籌備推出一本關於個人生活態度的書籍以紀念首個演藝十年，「因為早兩年有 出版社想搵我出書，對我嘅生活態度同我對日本及其文化嘅認知同見解有興趣， 但一直都搵緊個好時機，就想趁今年特別嘅一年先出，暫定會喺我年尾生日時限量發行。」