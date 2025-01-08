BABYMONSTER名曲《DRIP》逆襲排行榜 Ahyeon三段式飆高音刷出好成績(有片)

2NE1、BLACKPINK師妹BABYMONSTER，以其無與倫比的實力俘獲全球歌迷，人氣飆升也帶動主打歌《DRIP》流量成功，引起廣泛關注。

據BABYMONSTER的經理人YG娛樂公布，BABYMONSTER正規專輯《DRIP》中的主打曲《DRIP》，最近在Melon HOT 100中飆升至第10位，在TOP 100中排名第26位。此外，歌曲還在Bugs上排名第8，並在Genie、Flo、Vibe等國內主要音樂排行榜上，不斷打破自身紀錄。

據分析，BABYMONSTER壓倒性的現場實力和舞台表演，是她們在音樂排行榜上，再次上升的關鍵因素。像她們去年聖誕節在《2024 SBS歌謠大戰》上亮相，使用專屬咪現場獻唱《DRIP》，就受到歌迷一致好評，尤其Ahyeon三段式飆高音非常亮眼。因此該表演視頻觀看次數已超過500萬次，這是繼2NE1後整個《歌謠大戰》排名第二高的演出單位。