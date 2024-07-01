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娛樂
2024-07-01 16:25:10

BABYMONSTER夏日新歌《FOREVER》 3女rapper Ruka Asa Ahyeon被點名力讚(有片)

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BABYMONSTER昨晚才完成泰國曼谷的fan meeting。

剛於泰國舉行兩場fan meeting的韓國女團BABYMONSTER，昨晚韓國時間凌時凌分推出新歌《FOREVERMV，這是她們時隔3個月再度有新曲面世。《FOREVER》一曲MV視覺走奢華炫酷風格，7位成員仿如千金公主的貴氣打扮，有別她們公司YG娛樂的街頭時尚風格，明顯正在為組合嘗試不同可能。

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《FOREVER》MV的其中一個造型。

說到音樂方面，仍然是以厚重hip hop氛圍中，加入變幻莫測的節奏，與成員們清爽悅耳的聲音巧妙融合，洗腦的副歌中，還加入醒目的說唱元素，3位女rapper RukaAsaAhyeon的繞舌技巧，又hotswag，難怪在MV下方的留言區，被樂迷點名力讚即時圈粉。YG的新聞稿表示：「《FOREVER》這首歌在hip hop風格大框架下，展現出魅力和強烈貴氣的吸引力，並融入獨具YG特色的夏日清涼感。」

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FOREVERMVYouTube上架8個小時，點擊率就突破500萬次，截止剛剛的17小時，已達962萬次，並登陸迅速登上中國最大音源網站QQ音樂的MV排行榜，以及三個國家和地區iTunes流行歌曲榜(Top Song)。此外，BABYMONSTER出道後首次fan meeting有望加場於其他地區舉行，她們還即將於8月參加日本《Summer Sonic》音樂節，這是她們出道至今最大的表演舞台。

 

 

FOREVERMV

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