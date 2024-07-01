BABYMONSTER夏日新歌《FOREVER》 3女rapper Ruka Asa Ahyeon被點名力讚(有片)

BABYMONSTER昨晚才完成泰國曼谷的fan meeting。

剛於泰國舉行兩場fan meeting的韓國女團BABYMONSTER，昨晚韓國時間凌時凌分推出新歌《FOREVER》MV，這是她們時隔3個月再度有新曲面世。《FOREVER》一曲MV視覺走奢華炫酷風格，7位成員仿如千金公主的貴氣打扮，有別她們公司YG娛樂的街頭時尚風格，明顯正在為組合嘗試不同可能。

說到音樂方面，仍然是以厚重hip hop氛圍中，加入變幻莫測的節奏，與成員們清爽悅耳的聲音巧妙融合，洗腦的副歌中，還加入醒目的說唱元素，3位女rapper Ruka、Asa及Ahyeon的繞舌技巧，又hot又swag，難怪在MV下方的留言區，被樂迷點名力讚即時圈粉。YG的新聞稿表示：「《FOREVER》這首歌在hip hop風格大框架下，展現出魅力和強烈貴氣的吸引力，並融入獨具YG特色的夏日清涼感。」