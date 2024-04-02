BABYMONSTER正式出道 將赴日本Summer Sonic目標美國Coachella開騷(有片)

BLACKPINK師妹BABYMONSTER，昨日推出首張迷你專輯《BABYMONS7ER》，並於凌晨時段發布新歌《SHEESH》MV，不用兩小已經突破100萬點擊率，而這次是她們首次以7人陣容亮相，因此被外界譽為今次才是她們正式出道。 BABYMONSTER昨日於首爾麻浦區YG新大樓舉行專輯發布會，成員們表示能夠繼承YG DNA，感到無限光榮，年齡最大的日籍成員Ruka稱：「我們在台下就像Baby(孩子)一樣淘氣，但在舞上就像Monster(怪物) 一樣，有著強大舞臺掌控力。」

榮幸以BLACKPINK師妹團之名出道 BABYMONSTER是YG繼BLACKPINK後7年，再推女子組合，成員 Rami表示，「非常榮幸我們能以『BLACKPINK師妹團』之名出道。這個美譽讓我們在出道伊始，就能得到全球廣大歌迷的關注。」負責今次《SHEESH》舞蹈，是知名排舞司Bada負責，泰籍成員Pharita說：「我們昨晚第一次看到主打歌MV，深感激動振奮。今後我們將努力成為享譽國際的藝人、能夠給人啟發的歌手。」 BABYMONSTER即將出演韓國各大電視台的音樂節目打歌，今年計劃在日泰等亞洲五國舉辦巡迴fans meeting，並肯定出席今年日本最大音樂盛典之一《Summer Sonic》，成員Rora表示，「我們目前最大的目標，就是登上北美最大音樂慶典Coachella Valley Music and Arts Festival的舞台表演。我們正在為這些國際性演出，和影響力而全力以赴到練習。」 ▼ BABYMONSTER 《 SHEESH 》 MV ▼