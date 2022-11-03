Backstreet Boys邁向30周年 應節推出首張聖誕專輯

Backstreet Boys於90年代紅極一時，至今仍然是全球暢銷男子組合之一，組合今年推出入行以來首張聖誕專輯《A Very Backstreet Christmas》， Howie Dorough分享道：「我們等了這張聖誕專輯接近30年了，現在終可推出，實在無比興奮！這是一次很有趣的經驗，將BSB獨有的演繹方式加入我們最愛的經典聖誕歌之中，實在急不及待，要讓粉絲聽到我們的歌曲，一起歡度聖誕。」

翻唱 《 Last Christmas 》

《A Very Backstreet Christmas》收錄了多首經典聖誕節日歌曲，包括《Last Christmas》、《White Christmas》、《Silent Night》、《Have Yourself A Merry Little Christmas》，以及3首全新原創歌曲《Christmas In New York》、《Together》及《Happy Days》。日前，BSB推出了《Last Christmas》MV，他們在MV中罕有地分享了錄音的過程，以及拍攝唱片封套的幕後花絮。只見BSB五子錄音以外時間都變成了大細路，童心未泯，其中Brian Littrell從攝影師手中拿來錄影機，拍攝隊友的趣怪表情，場面有趣，但鏡頭一轉，又見他為正在拍攝照片的Kevin Richardson整理髮型，暖男一面表露無遺。佳節將至，眾人亦不忘在MV中交換禮物，將節日濃厚氣氛透過MV傳送給全球粉絲。在另一條宣傳片上，BSB齊齊抱起了小狗拍攝，沒想到他們全都是愛狗之人，Kevin Richardson跟AJ McLean更是狗痴，抱起小狗即忍不住親吻狗狗。除了推出專輯，BSB亦已展開了第二輪的DNA World Tour，亞洲地區如日本東京、台灣高雄、新加坡和菲律賓馬尼拉亦在名單之上。