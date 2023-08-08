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娛樂
2023-08-08 23:15:42

Barbie芭比｜瑪歌羅比早料破10億票房 《華爾街狼人》成事業轉捩點

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瑪歌眼光獨到，令自己身價急升。

瑪歌眼光獨到，令自己身價急升。

真人版電影《芭比》(Barbie)上映兩周，全球票房突破10億美元，受歡迎程度令行內人大跌眼鏡。但原來片中飾演芭比兼任製片人的女星瑪歌羅比(Margot Robbie)，早料到《芭比》票房如此厲害。據《洛杉磯時報》等美媒報道，瑪歌籌拍《芭比》時，與片商華納兄弟、芭比娃娃製造商Mattel開會，她在會上表示：「這是為女性發聲的作品，如果我們大膽一點，勇敢地拍攝這部電影，我現在話你知，《芭比》票房將會有10億美元，數字可能誇大，但我估計差不多了。」結果，《芭比》暫成今年成績最好的電影，導演Greta Gerwig更成為首位10億美元票房的女導演。

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瑪歌成就Greta Gerwig成為荷李活頂級導演。

據聞瑪歌下一部作品將會是科幻片。

據聞瑪歌下一部作品將會是科幻片。

Mattel開拍旗下玩具片

《芭比》創下無數紀錄，上映首周北美票房達1.55億美元，成為華納兄弟史上周一最賣座電影，亦是女性執導的電影首個周末最高票房作品。另外，玩具商Mattel亦靠《芭比》大賺一筆，電影分紅加周邊商品，預計利潤高達2億美元。《芭比》的成功，令Mattel決定開拍旗下另一玩具《Polly Pocket》真人版電影，由女星Lily Collins主演。還有名導J.J. Abrams執導、拳擊機械人玩具Rock'EM Sock'EM的真人版電影，據聞由《狂野時速》男星雲迪素主演。Mattel同時計劃開拍旗下另外14款玩具的真人電影。

Mattel指板開拍真人版《Polly Pocket》。

Mattel指板開拍真人版《Polly Pocket》。

拳擊機械人Rock'EM Sock'EM亦開拍電影。

拳擊機械人Em Sock 'Em Robots亦開拍電影。

《華爾街狼人》名氣漸響

《芭比》全球爆紅，令主角瑪歌羅比紅上加紅。33歲的瑪歌屬澳洲演員，2008年在劇集《Neighbours》出道，2011年移居美國，之後拍攝美劇《Pan AM》。2013年事業開始突破，與里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)，片中的她飾演里安納度女友，潑辣加美貌令瑪歌在荷李活名氣漸響。瑪歌之後獲提名多個奧斯卡、金球獎獎項，《時代雜誌》將她評為2017年全球最具影響力100人之一。2019年入選財經雜誌《福布斯》全球收入最高女演員之一。2022年與畢彼特(Brad Pitt)合演《巴比倫》(Babykon)演技被受讚賞。

在《華爾街狼人》飾演里安納度女友。

在《華爾街狼人》飾演里安納度女友。

《華爾街狼人》經典一幕。

《華爾街狼人》經典一幕。

瑪歌包包面變索索面

不理天生或後天培育，人紅愈來愈靚絕對是事實。瑪歌由2008年初演劇集的包包面，至到現時紅遍全球的索索面，就是最佳例子。

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