Barbie芭比｜開畫破多項票房紀錄 全球收逾3億美元

女導演Grera Gerwig執導、瑪歌羅比(Margot Robbie)與賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的年度大片、真人版Barbie芭比上周於全球各地陸續上映，首周票房今日出爐，北美獲1.55億美元，創下多項紀錄，包括本年度北美最高周末開畫票房、單日及預售紀錄，更是女性導演最高開畫票房電影。亦是Grera Gerwig、瑪歌羅比、賴恩高斯寧及全片演員個人最高開畫票房紀錄。另外，《芭比》的海外票房亦高達1.82億美元，總票房超過3.37億美元。《芭比》票房之高，宣傳技倆應記一功，當你在Goggle搜尋「芭比」後呈現bring bring效果，之後整個版面也變成粉紅色。