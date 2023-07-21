Barbie芭比｜Google賀真人版電影上畫　搜尋3個關鍵字即放粉紅煙花

記者郭竹倩／綜合報道
電影《Barbie芭比》於20日上映，將許多人的童年回憶，以嶄新又出乎意料的方式來呈現芭比的夢幻世界。Google近日也發布小驚喜，只要在搜尋欄中打上芭比（Barbie），或男、女主角高斯寧（Ryan Gosling）、羅比（Margot Robbie），就能夠在頁面看到粉紅色煙火綻放。
在最新曝光的電影幕後花絮中，羅比表示每個人都擁有關於芭比的回憶，導演嘉域（Greta Gerwig）也坦言，她從小玩芭比娃娃長大，因此想藉着《Barbie芭比》創造出一個世界，讓大家可以體驗芭比與Ken的生活。
「我小時候是芭比的超級鐵粉」
此外，《Barbie芭比》片中演員也興奮分享自己的芭比回憶。尼夫（Hari Nef）表示小時候玩娃娃時，很希望它能是真人。考夫蘭（Nicola Coughlan）則說：「我小時候是芭比的超級鐵粉，我姊也留給我幾個二手芭比，我有幾乎30個芭比，沒在騙人。」
每個人玩芭比娃娃的方式也不盡相同，伊莎蕾（Issa Rae）表示：「我肯定有過芭比，肯定讓她們接吻過。」葛林布雷（Ariana Greenblatt）也表示：「我絕對記得我有把所有的芭比，變成怪芭比，想給她們塗顏色、剪頭髮。」
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