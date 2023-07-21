Barbie芭比｜Google賀真人版電影上畫　搜尋3個關鍵字即放粉紅煙花

記者郭竹倩／綜合報道

電影《Barbie芭比》於20日上映，將許多人的童年回憶，以嶄新又出乎意料的方式來呈現芭比的夢幻世界。Google近日也發布小驚喜，只要在搜尋欄中打上芭比（Barbie），或男、女主角高斯寧（Ryan Gosling）、羅比（Margot Robbie），就能夠在頁面看到粉紅色煙火綻放。

在最新曝光的電影幕後花絮中，羅比表示每個人都擁有關於芭比的回憶，導演嘉域（Greta Gerwig）也坦言，她從小玩芭比娃娃長大，因此想藉着《Barbie芭比》創造出一個世界，讓大家可以體驗芭比與Ken的生活。