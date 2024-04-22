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娛樂
2024-04-22 16:20:30

BB Girls 與華納約滿自組公司　成員侑廷退團　3人組繼續活動

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BB Girls 與華納約滿自組公司　成員侑廷退團　3人組繼續活動

BB Girls 與華納約滿自組公司　成員侑廷退團　3人組繼續活動

原稱Brave Girls的韓國女團BB Girls，今日宣布成員侑廷將退團，而且她們與Warner Music Korea(韓國華納音樂)的合約亦告屆滿，BB Girls餘下的3位成員玟瑩、恩智、裕那，決定以3人組形式繼續BB Girls的演藝活動，並且成立新公司BB Girls Company負責女團的運作。

生活

BB Girls透過 GLG娛樂發表聲明，稱侑廷退團。

BB Girls是勇敢兄弟(용감한형제)成立的女團

BB Girls是知名音樂製作人勇敢兄弟(용감한형제)成立的女團，2021年憑歌曲《Rollin'》逆襲流行榜，更以Perfect All-Kill姿態於所有音源網拿下冠軍而名傳遐邇，BB Girls今日透過GLG娛樂發表聲明稱，「感謝韓國華納音樂迄今對我們活動的支持。BB Girls計劃成立BB Girls Company繼續日後的活動，並且交由合作夥伴 GLG 管理。」

生活

今日成員侑廷宣布退出BB Girls。

侑廷決定結束作為BB Girls一員活動

對於成員侑廷退團，該聲明又指，「帶給大家一個悲傷的消息，經過深入討論，侑廷決定結束作為BB Girls一員活動，成員們尊重侑廷的決定，我們衷心感謝侑廷，長期以來作為BB Girls成員所做的一切，未來我們將繼續支持她個人發展。」

最後該聲明又感謝fans BBee(BB Girls fans暱稱)：「首先感謝一直以來給予BB Girls厚愛的BBee，請大家對正在準備重新開始的BB Girls，給予熱情的支持與關注。謝謝BBee。」

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