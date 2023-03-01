BBC揭日本已故尊尼社長喜多川性虐男藝人 家設陪瞓房迫口交

日本Johnny’s事務所(尊尼)創辦人Johnny喜多川於2019年離世，死去不斷傳出醜聞，最惹爭論事由80年代至今性虐旗下男藝人，日媒害怕尊尼事務所勢力，甚少報道有關醜聞，直至前日(2月27日)英國BBC官網推出紀錄片《Predator：The Secret Scandal of J-Pop》爆出喜多川的暗黑秘密，將其性醜聞再惹關注。BBC記者深入探討尊尼事務所同J-Pop影響力，還有創辦人喜多川的性虐行，旗下男藝人計劃控告事務所等話題，紀錄片定於3月7日播出。

前藝人爆松本潤被性侵

日本參議員兼YouTuber東谷義和去年11月找來前尊尼藝人岡本Kauan爆料，稱自己在15歲加入事務所，當時被喜多川「睇中」，邀他到寓所的特設房間陪瞓，過程包括被撫摸迫口交等。又指房間原本名為「ARASHI．松本潤」，後來變成組合「Sexy Zone．佐藤勝利」。岡本Kauan表示：「房間有你名，你就要做我曾經做過的事。」BBC消息今日傳到日本開始發酵，當地一名匿名律師爆料，尊尼事務所正處於尷尬局面，如控告BBC，萬一證據在他們手中，事件絕對災難性。如不控告，就等如默認事件。日媒靜待紀錄片播出後，再決定怎樣報道這宗藝能界醜聞。