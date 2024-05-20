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娛樂
2024-05-20 16:56:20

BBC揭韓娛圈強姦事件 已故女星具荷拉做線人踢爆醜聞

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記者姜京英在BBC紀錄片講述勝利等人性侵女性真相。

記者姜京英在BBC紀錄片講述勝利等人性侵女性真相。

繼《獵食者：J-Pop的秘密醜聞》揭露前日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川性侵未成年練習生後，BBC昨日公開紀錄片《Burning Sun：揭露韓流聊天室裡的秘密》，踢爆前BIGBANG成員勝利性虐女性的惡行。這部紀錄片揭發勝利、鄭俊英、崔鍾訓在聊天室群組分享一名失去意識的女性被性侵的畫面，更有鄭、崔輪姦女性的證據。

具荷拉與崔鍾訓識於微時，她說服崔揭發勝利惡行。

具荷拉與崔鍾訓識於微時，她說服崔揭發勝利惡行。

具荷拉受不住男友家暴，在2019年11月24日被發現家中身亡，終年28歲。

具荷拉受不住男友家暴，在2019年11月24日被發現家中身亡，終年28歲。

具荷拉主動報料

一直調查這宗駭人醜聞的記者姜京英表示，某日收到女團KARA已故成員具荷拉電話，她表示可協助揭發事件。具表示，自己與崔鍾訓是好友關係，亦認識勝利，看過他手機存有不尋常照片，所以勸服崔鍾訓將真相告訴姜京英。具向記者表示，自己曾遭男友性侵和家暴，決心揭露這些恐怖行為。姜稱讚具荷拉非常勇敢，可惜她最終走上自殺之路。

紀錄片揭發勝利在船P粗暴對待女性。

紀錄片揭發勝利在船P粗暴對待女性。

勝利、鄭俊英、崔鍾訓屬事件中主兇，3人也分別入獄。

勝利、鄭俊英、崔鍾訓屬事件中主兇，3人也分別入獄。

勝利粗暴女性畫面曝光

勝利因性侵、慣性賭博等9罪在2019年入獄，去年2月刑滿出獄，現時繼續花天走地。BBC紀錄片中公開勝利粗暴拉扯女子的畫面。染上一頭金髮的勝利在船上與一名女性拉扯，女生不肯就範，他凶神惡煞講粗口作勢打人，之後粗暴拉起對方。看過紀錄片的網民炮轟：「勝利要再入獄」、「他害死好多女生」等。《Burning Sun：揭露韓流聊天室裡的秘密》才昨日公開，相信這宗駭人醜聞將有後續。

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