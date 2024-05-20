BBC揭韓娛圈強姦事件 已故女星具荷拉做線人踢爆醜聞

繼《獵食者：J-Pop的秘密醜聞》揭露前日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川性侵未成年練習生後，BBC昨日公開紀錄片《Burning Sun：揭露韓流聊天室裡的秘密》，踢爆前BIGBANG成員勝利性虐女性的惡行。這部紀錄片揭發勝利、鄭俊英、崔鍾訓在聊天室群組分享一名失去意識的女性被性侵的畫面，更有鄭、崔輪姦女性的證據。

具荷拉主動報料 一直調查這宗駭人醜聞的記者姜京英表示，某日收到女團KARA已故成員具荷拉電話，她表示可協助揭發事件。具表示，自己與崔鍾訓是好友關係，亦認識勝利，看過他手機存有不尋常照片，所以勸服崔鍾訓將真相告訴姜京英。具向記者表示，自己曾遭男友性侵和家暴，決心揭露這些恐怖行為。姜稱讚具荷拉非常勇敢，可惜她最終走上自殺之路。