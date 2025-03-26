BBC禁令頒布前後 二度採訪爭取自主的NJZ

韓國女團NJZ的五位成員近期接受了BBC的特別訪問，表達了她們對當前社會形勢的不安。成員在訪問中指出：「我認為，當前的社會形勢不利於我們，這說明我們無法自由地說出心中想說的話，說出這些話需要多大的勇氣。」
BBC攝製隊，在首爾一棟大樓地下的練習室，NJZ的成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein談及她們與經理人公司ADOR/HYBE之間的糾紛。她們在介紹新歌《Pit Stop》時表示：「這首歌概括了我們過去一年來的情感和所有經歷。」
NJZ成員與公司發生糾紛後，她們決定更改團名，並開始獨立活動，這在K-Pop業界並不常見。21日，法院接受經理人公司ADOR提出的保護禁令，阻止成員的獨立活動，NJZ於23日發布新歌時表示：「我們決定尊重法院的判決，暫時停止一切活動。」
對此，ADOR表示遺憾，指出成員們在不顧法院判決的情況下，仍以NewJeans以外的名義進行演出，並單方面宣布停止活動，並希望能夠盡快與藝人見面，討論未來事宜。在禁令頒布前後，NJZ成員接受了BBC兩次採訪，解釋她們開始發聲的原因以及未來的計劃。她們不僅在音樂上追求自由，也在言論上積極發聲，就是希望堅持創作與自主權。