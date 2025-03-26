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娛樂
2025-03-26 17:57:35

BBC禁令頒布前後 二度採訪爭取自主的NJZ

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NJZ走到ComplexCon她們攤位的壁布板前，看了fans的留言後，感謝所有fans。

NJZ走到ComplexCon她們攤位的壁布板前，看了fans的留言後，感謝所有fans。

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韓國女團NJZ的五位成員近期接受了BBC的特別訪問，表達了她們對當前社會形勢的不安。成員在訪問中指出：「我認為，當前的社會形勢不利於我們，這說明我們無法自由地說出心中想說的話，說出這些話需要多大的勇氣。」

BBC攝製隊，在首爾一棟大樓地下的練習室，NJZ的成員MinjiHanniDanielleHaerinHyein談及她們與經理人公司ADOR/HYBE之間的糾紛。她們在介紹新歌《Pit Stop》時表示：「這首歌概括了我們過去一年來的情感和所有經歷。」

NJZ的五位成員，近日兩度接受BBC的訪問。 本有機會成為超級BLACKPINK的韓國女團，因與公司的糾紛，令好們事業全面停頓。 在法庭禁令頒布前後， BBC兩次採訪NJZ成員。 NJZ介紹新歌《Pit Stop》時稱，這首歌概括她們過去一年所有情感。

NJZ成員與公司發生糾紛後，她們決定更改團名，並開始獨立活動，這在K-Pop業界並不常見。21日，法院接受經理人公司ADOR提出的保護禁令，阻止成員的獨立活動，NJZ23日發布新歌時表示：「我們決定尊重法院的判決，暫時停止一切活動。」

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對此，ADOR表示遺憾，指出成員們在不顧法院判決的情況下，仍以NewJeans以外的名義進行演出，並單方面宣布停止活動，並希望能夠盡快與藝人見面，討論未來事宜。在禁令頒布前後，NJZ成員接受了BBC兩次採訪，解釋她們開始發聲的原因以及未來的計劃。她們不僅在音樂上追求自由，也在言論上積極發聲，就是希望堅持創作與自主權。

本有機會成為超級BLACKPINK的韓國女團，因與公司的糾紛，令好們事業全面停頓。 NJZ的五位成員近日接受BBC的訪問。 NJZ介紹新歌《Pit Stop》時稱，這首歌概括她們過去一年所有情感。

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