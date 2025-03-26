BBC禁令頒布前後 二度採訪爭取自主的NJZ

NJZ走到ComplexCon她們攤位的壁布板前，看了fans的留言後，感謝所有fans。

韓國女團NJZ的五位成員近期接受了BBC的特別訪問，表達了她們對當前社會形勢的不安。成員在訪問中指出：「我認為，當前的社會形勢不利於我們，這說明我們無法自由地說出心中想說的話，說出這些話需要多大的勇氣。」

BBC攝製隊，在首爾一棟大樓地下的練習室，NJZ的成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein談及她們與經理人公司ADOR/HYBE之間的糾紛。她們在介紹新歌《Pit Stop》時表示：「這首歌概括了我們過去一年來的情感和所有經歷。」