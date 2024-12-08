Beanies做定運動迎接N個聖誕派對 Manson希望來年再開音樂會

Beanies及Manson張進翹今日到杏花新城出席活動，除了與現場觀眾大玩遊戲挑戰計時任務，更即唱獻唱多首歌曲送給大家，炒熱現場氣氛！ Beanies笑指因為聖誕節要出席不同party，所以近日不時相約做運動，「我哋好怕食太多變肥，所以Keep住做gym，而平時當然都要恆常做運動啦，隨時隨地都可以用最好嘅姿態同大家見面。」

Beanies 近兩年歌壇成績不俗。

Beanies 笑稱將會一起舉辦聖誕派對，大談購物計劃成為Shopping達人。她們說：「就嚟開聖誕Party，我哋5個準備交換禮物，啱啱經過見到呢度有好多運動outlets，心思思想喺度揀禮物，得體之餘又實用，唔會失禮大家。」 Beanies 近兩年歌壇成績不俗，憑其精緻的外貌和充滿活力的形象收獲大量粉絲，早前曾於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮及CHILL CLUB 頒獎禮勇奪獎項，提及此事她們都雀躍萬分：「如果再有機會攞獎就係最好嘅聖誕同新年禮物。」

上月剛於倫敦教堂舉辦演唱會的張進翹Manson亦心情大好，一抵達現場便跑至華麗聖誕樹屋打卡，更演唱新歌《浪》、《那讓我們一起》，以其空靈歌聲為大家注入力量！他表示最近繼續默默埋首創作新歌，需要大量靈感：「創作嘅過程其實好幸福，例如見到呢度嘅聖誕樹屋，我就開始幻想一個好輕盈、有好多樹屋精靈嘅世界。有機會都想創作一首充滿童話感覺嘅歌。」 提及上個月倫敦舉辦的演唱會，他表示相當感動：「啱啱喺英國舉辦完個人演唱會圓夢，真係獲益良多。呢個係我入行之後嘅第三個音樂會，外國好流行快閃嘅表演，我喺街頭欣賞咗好多驚人嘅演出！港鐵商場好多時舉辦音樂活動，支持香港本地藝術家同歌手。如果有機會，我都希望喺香港試吓快閃音樂表演！」被問及來年計劃，Manson相當期待：「當然係希望作多啲新歌，同埋都想再開個人音樂會，睇吓到時忙唔忙啦！」