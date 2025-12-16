Beanies前成員黃健怡 單飛獲Wyman Tim@Dear Jane力撐

女團Beanies成員黃健怡(Winky)，今年以個人之姿展開音樂旅程，繼年初《小人國》後，近日再推新作《超級市場關門前》，此曲是她個人創作，邀得黃偉文(Wyman)填詞、黃兆銘編曲、陳考威監製，更有Tim@Dear Jane擔任MV導演，獲一眾前輩力撐，Winky感激之餘，坦言內心仍有很多掙扎與不安。
Winky新歌首嘗以愛情為題材，她說要赤裸裸呈現內心，又指要學歌詞「像我這種性格，只表面勇敢，心底不瀟灑」，她說：「其實首歌唔淨係講愛情，喺家庭、關係甚至係工作上都啱用。喺做音樂嘅路上，遇到好多面對選擇嘅時候，喺外人眼中，好似好大膽，其實入面有好掙扎同不安。」《超級市場關門前》描述社會給予女性既定的期望，促使女性在時限內結婚。
對於愛情，Winky直言從未有太大憧憬，自言只拍過一次拖的她，不知愛情是甚麼情況下，就和對方相戀，因此結婚這個題目，對她來說實在太過陌生，「以前年代好多人30歲前就會結婚生仔，我覺得如果只係為結婚而結婚，會寧願慢慢等真正能夠同我可以相處過下半世嘅人。」她指經常被朋友和同事問何時拍拖，她自言個性較獨立，認為自己一個都很開心：「點解一定要有男朋友？尤其我係創作歌手，反而需要更多空間時間去創作，相對地嚟講，我會覺得生活得更加自在。」
這次已經是Winky與Wyman的第三度合作，直言收到歌詞時大感震撼，「真係好有共鳴，好似俾Wyman睇穿咗真實嘅我，將我心裏面嘅說話寫晒喺份詞入邊咁，非常感謝佢送呢份詞畀我。」她坦承自己就如歌詞提到般，只是表面勇敢，心底不瀟灑，尤其今年選擇離隊獨自發展：「係好大轉變嘅一年，好多選擇都要自己去做決定，好多時我嘅呈現可能係好勇敢，甚至好瀟灑，其實我嘅內心絕對有好多嘅不安，驚同擔心。」