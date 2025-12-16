Beanies前成員黃健怡 單飛獲Wyman Tim@Dear Jane力撐

女團Beanies成員黃健怡(Winky)，今年以個人之姿展開音樂旅程，繼年初《小人國》後，近日再推新作《超級市場關門前》，此曲是她個人創作，邀得黃偉文(Wyman)填詞、黃兆銘編曲、陳考威監製，更有Tim@Dear Jane擔任MV導演，獲一眾前輩力撐，Winky感激之餘，坦言內心仍有很多掙扎與不安。

Winky新歌首嘗以愛情為題材，她說要赤裸裸呈現內心，又指要學歌詞「像我這種性格，只表面勇敢，心底不瀟灑」，她說：「其實首歌唔淨係講愛情，喺家庭、關係甚至係工作上都啱用。喺做音樂嘅路上，遇到好多面對選擇嘅時候，喺外人眼中，好似好大膽，其實入面有好掙扎同不安。」《超級市場關門前》描述社會給予女性既定的期望，促使女性在時限內結婚。