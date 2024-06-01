Beanies成員陳樂頤出新歌《中二式戀愛》 首次包辦填詞

唱作女子組合Beanies成員之一的陳樂頤Geor（阿左），於2023年以獨立歌手身份出道，推出過《食鹽之道》及《鋼琴後的塵》。日前，阿左再推出第三首自己創作的歌曲《中二式戀愛》。 過去推出過的兩首solo歌曲，都是阿左親自作曲，與樂迷分享自身經歷，而新歌《中二式戀愛》亦不例外，阿左除了負責作曲，還首次嘗試填詞，「始終我創作嘅歌，好多都係我親身經歷後的感受，所以，今次好快有個melody出現咗。不過，我竟然有衝動做埋填詞部份，係我第一次填，從來都未試過。」

歌曲邀請了Frankie Yip編曲，及Justin Yau監製。 最後，阿左發現，原來當自己在情緒內的時候，靈感會大爆發出來，「好多字好多詞，一諗就寫到出嚟，無論曲風及歌詞，都很base喺我本人當時的直接感受。」已經不再是新人的阿左，知道要更加努力，所以，她希望唱不同的曲風，就像新歌《中二式戀愛》，「我今次係第一次以咁rock咁型嘅形象去呈現我嘅solo歌，我都幾期待畀人見到新一面嘅我。」不過，講到最令人驚訝的，一定是曲中一段近40秒的鋼琴solo，原來是阿左親彈該part忘我的鋼琴演奏，可說是《中二式戀愛》整首歌的靈魂所在。

今次阿左以一個比較暗黑的形象現身，妝容與髮型都很凌亂，與過往簡潔親民的她有很大的分別，她說：「第一次以咁極端嘅妝容呈現喺大家面前，化咗個瘀妝再抹污糟，口再吹咗少少煙出嚟，其實係想帶出一個喺toxic relationship（毒性關係）受苦，同埋陳樂頤一個混噩嘅狀態！」阿左指這個新形象對她來說是一個很大膽的嘗試，亦是配合《中二式戀愛》歌曲主題最合適的造型。

至於MV及創作的概念，阿左直言是想在一個中二病的主題下，去紀錄一個人失戀時的狀態及心路歷程，「呢首歌係講緊一個人同一個有中二病嘅人拍拖，之後嗰個人失戀，當佢回想起拍拖時有幾咁辛苦，遺失咗自我價值，好唔開心嘅過程。最後，佢點醒咗自己，決定要離開負面情緒，重拾自我價值。」