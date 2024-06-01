熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-01 08:15:05

Beanies成員陳樂頤出新歌《中二式戀愛》 首次包辦填詞

分享：
Beanies成員陳樂頤出新歌《中二式戀愛》 。

Beanies成員陳樂頤出新歌《中二式戀愛》。

唱作女子組合Beanies成員之一的陳樂頤Geor（阿左），於2023年以獨立歌手身份出道，推出過《食鹽之道》及《鋼琴後的塵》。日前，阿左再推出第三首自己創作的歌曲《中二式戀愛》。 過去推出過的兩首solo歌曲，都是阿左親自作曲，與樂迷分享自身經歷，而新歌《中二式戀愛》亦不例外，阿左除了負責作曲，還首次嘗試填詞，「始終我創作嘅歌，好多都係我親身經歷後的感受，所以，今次好快有個melody出現咗。不過，我竟然有衝動做埋填詞部份，係我第一次填，從來都未試過。」

歌曲邀請了Frankie Yip編曲，及Justin Yau監製。 最後，阿左發現，原來當自己在情緒內的時候，靈感會大爆發出來，「好多字好多詞，一諗就寫到出嚟，無論曲風及歌詞，都很base喺我本人當時的直接感受。」已經不再是新人的阿左，知道要更加努力，所以，她希望唱不同的曲風，就像新歌《中二式戀愛》，「我今次係第一次以咁rock咁型嘅形象去呈現我嘅solo歌，我都幾期待畀人見到新一面嘅我。」不過，講到最令人驚訝的，一定是曲中一段近40秒的鋼琴solo，原來是阿左親彈該part忘我的鋼琴演奏，可說是《中二式戀愛》整首歌的靈魂所在。 

Ad Block
陳樂頤首次親自填詞靈感大爆發，一諗就寫到出嚟。

陳樂頤首次親自填詞靈感大爆發，一諗就寫到出嚟。

今次阿左以一個比較暗黑的形象現身，妝容與髮型都很凌亂，與過往簡潔親民的她有很大的分別，她說：「第一次以咁極端嘅妝容呈現喺大家面前，化咗個瘀妝再抹污糟，口再吹咗少少煙出嚟，其實係想帶出一個喺toxic relationship（毒性關係）受苦，同埋陳樂頤一個混噩嘅狀態！」阿左指這個新形象對她來說是一個很大膽的嘗試，亦是配合《中二式戀愛》歌曲主題最合適的造型。  

至於MV及創作的概念，阿左直言是想在一個中二病的主題下，去紀錄一個人失戀時的狀態及心路歷程，「呢首歌係講緊一個人同一個有中二病嘅人拍拖，之後嗰個人失戀，當佢回想起拍拖時有幾咁辛苦，遺失咗自我價值，好唔開心嘅過程。最後，佢點醒咗自己，決定要離開負面情緒，重拾自我價值。」

Ad Block
今次陳樂頤以一個比較暗黑的形象現身。

今次陳樂頤以一個比較暗黑的形象現身。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受