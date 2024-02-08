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娛樂
2024-02-08 18:06:41

Beanies扮「龍」行大運 到林村許願樹許願盼不要遇渣男

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Beanies到林村許願樹許願。

Jaime張天穎、Geor陳樂頤、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡組成為的唱作女子組合「Beanies」，日前推出2024年首支全新歌曲《今晚抹掉你》，是她們入行以來，第一首舞動作品，輕快節奏breakbeat的新曲，再配合適當的舞步，希望帶給樂迷驚喜。

一直都是以「聲帶跳舞」的Beanies，將會有新的嘗試，但在新搞作推出前，她們忙於準備在37日於麥花臣舉行的《ILUBeanies 聯校live》音樂會演出。由於快到農曆新年，她們日前走入大埔林村許願樹許願，五位成員當中，只得ChiutungKay來過許願樹，其他三人JaimeWinkyGeor都是第一次。

Beanies有些成員未曾到過林村。

為了配合龍年，JaimeWinkyChiutungGeorKay又突然想到串起來行扮一條龍，更圍住林村許願樹的石雕扮龍行，寓意祝大家新一年「行運一條龍」，非常有創意。拋寶碟的過程相當有娛樂性，JaimeWinkyChiutungGeorKay輪流拋寶碟，結果都失敗。五人只好圍在一起想辦法，最後，她們決定集合Beanies團魂的力量，一起拋出寶碟，結果一擊即中，她們即時興奮大叫，令到本來很寧靜的林村，突然嘈吵起來，名符其實5個女人一個墟。

至於她們的龍年願望，Kay玩食字：「我希望今年龍年not alone！」，Winky說：「我祝大家龍年跳跳紮，哈哈哈！」，Chiutung話：「我希望可以快高長大」，有點失聲的Geor說：「希望我哋把聲可以好好聽聽」，最後，Jaime:「希望唔使點瞓都咁精神！」

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