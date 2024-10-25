Beanies現身港台節目獻唱個人作品 解構歌曲背後意思

由李志剛、崔潔彤、阮頌陽及樂壇女新人林芊瑩擔任主持的港台節目《港樂‧講樂》，糅合歌手訪談、音樂表演及歌曲流行榜走勢的元素，為廣大樂迷推介優秀的粵語音樂作品，昨日（24日）節目進行錄影，請來Beanies演繹她們的個人歌曲，並暢談背後的創作靈感。

Beanies 五位成員，包括陳樂頤（Geor）、張天穎（Jaime）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）和黃健怡（Winky），均為「陳輝陽x 女聲合唱」成員，除了擁有歌唱天份外，也會參與作曲、填詞和編曲，具備一定的音樂實力。在《港樂‧講樂》節目中，Geor送上親自作曲的《從天際破滅找到祝福》，勉勵樂迷即使身處低谷亦要不忘身邊還有很多愛。Jaime獻唱自己包辦曲詞及監製的新歌《doot doot》，並解構歌曲的音樂風格。