Beanies突襲旺角快閃做店長 1小時賣500杯飲品

新晉唱作女子組合「Beanies」，5位成員︰Jaime張天穎、Geor陳樂頤、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡，為慶祝新歌《最佳女團友》推出，特別搞了個Binlos(粉絲暱稱)應援活動，與台式飲品店合作推Beanies期間限定飲品。日前Beanies 5位成員突襲旺角台式飲品店做店長，快閃一小時，親自調校飲品，與fans及旺角顧客近距離接觸及合照，感謝大家支持新歌。

擠滿fans排隊等候

Beanies五位成員，穿上白色小背心現身人來人往的旺角，不消幾分鐘已令台式飲品店外企滿fans及圍觀的途人。Jaime、Winky、Kay、Geor及Chiutung輪流擔當收銀員及推銷員，幫襯買飲料的途人紛紛要求合照。Beanies以顧客至上，來者不拒，加上五人落力大聲sell飲品，連對面街店舖的員工也被她們的熱情溶化，走過來幫襯，場面非常熱鬧。

活動開始了一半，Beanies見到fans的熱情，即場與他們大玩遊戲，在現場請了三位fans出來，與她們齊齊唱《最佳女團友》，只要三位fans識唱，就可得到Beanies親自調校的期間限定飲品，結果當然不負眾望，三位fans同Beanies唱得很合拍，得到飲品獎勵，更可與Beanies五位成員大合照。

一小時很快便過去，完成了這次快閃店長活動，Beanies五個成員香汗淋漓，但知道火速賣出過500杯飲料，有如此好成績，辛苦也是值得。