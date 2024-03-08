Beanies聯同艾粒少爺占Donald開騷 ANSONBEAN台下支持女友張天穎

由Jaime張天穎、Geor陳樂頤、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡組成的唱作女子組合Beanies，與艾粒在麥花臣場館舉行的《ILUBeanies 聯校Live》已於昨晚圓滿結束！到場支持的藝人朋友眾多，如一眾陳健安、COLLAR成員Winka、Lolly Talk及903 DJ等，還有張天穎新歡ANSONBEAN亦到場支持女友。

演繹 solo 作品

一開場，Beanies跟艾粒齊齊穿上校服，唱出《叱咤大明星》及《大飲茶》，為音樂會揭幕，帶動全場氣氛！由於音樂會主題為聯校live，所以學生們Beanies與老師們的艾粒以參加singing contest作battle，帶大家進入不同曲風的音樂世界！Beanies五位成員分別親自創作及送上未派台的全新solo作品；Jaime帶中國風的新歌《低調》，與舞蹈員一齊以強勁節拍壓倒舞台，令人眼前一亮。Winky新歌《喵喵厭世學》groove上變化多，亦首次找來舞蹈編排，配合高難度歌唱技巧，用作品化身厭世的貓兒。Geor送上最新創作未派台的Rock歌，歌曲中段她瘋狂彈奏的部分令全場嘩然，出神入化，盡顯其彈琴技巧。而Chiutung彈着電結他自彈自唱新歌《不是你的形狀》，日系服裝配合pop rock曲風，相當吸睛！最後，Kay唱出《分手的決心》，虐心得來夠情感，是音樂會的另一亮點。至於少爺占與Donald分別翻唱《旅行的意義》及《我們的愛》，首次深情演繹他們，又有令一番感覺，全場拍掌叫好。