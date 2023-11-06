Beanies預祝成團一周年 5位成員年尾再衝刺出團歌總結2023年

Beanies今年第三首派台歌《十二變》日前正式上架，今次由成員Winky黃健怡擔任作曲，首次邀請大熱女填詞人王樂儀及著名監製何秉舜合作，以《十二變》歌詞代表着Beanies出道後的成長，由五個個體的人生融為一團，以不同性格成為追夢伙伴，建立團魂，跨過障礙，一步一步走到現在。 相距上一首歌曲《最佳女團友》只得三個月時間，Beanies趕緊推出新歌《十二變》，是因為預祝成團一周年，為了好好紀念這個日子，便努力趕製。另外，Beanies五位成員分別將手提電話內十二個月拍過的影片，剪輯成Vlog作為過去一年的全紀錄，將很多對Beanies重要的moment、搞笑的短片及成員們的黑圖放在一起，既溫馨又感動，笑中有淚。

另外，Beanies昨日在運動品牌邀請下，在郊外與樂迷近距離接觸的《adiClub Getaway 野外祭》，大自然下的戶外音樂聚會，一支結他伴奏下唱了5首歌，包括《公主抱》、《最佳女團友》、《十二變》、《女校男生》及《Have a nice day》，acoustic與原野交集的busking，別有一番味道。

Beanies在成為獨立唱作組合的過程中遇過不少難關，短短一年，像噴上「成長催化劑」，大家也作出了不少的改變。Jaime表示今年經歷了不少，令自己有所改變，學識了愛自已，但她認為所有改變都是好的改變，有些經歷會將棱角磨滅，不過，她認為保持一點稜角是一件好事。剛踏入25歲的Geor指過去的12個月，覺得自己比以前更 Young，「由自己出歌組成 Beanies，到Beanies 出歌每一日都充滿挑戰」她希望繼續跟4位戰友一齊『 尋找新世界是我生存意義 』。