Ben Sir宣布與無綫完約 預告搞喜劇及論盡全球廣東話

歐陽偉豪(Ben Sir)自2004年起參與無綫節目，最為人熟悉的有《最緊要正字》、《男人食堂》、《學是學非》及《Ben Sir睇樓團》等等，昨日他在社交平台宣布與無綫約滿離開的消息，並預告未來有兩個新搞作，令不少網民大叫期待。

Ben Sir預告新搞作

Ben Sir說︰「我跟tvb已完約，就七一回顧當天。往後我感興趣的創作方向有兩個：

戲劇性：『教育風雲』，内容以我30年來在各級教書的經驗爲故事材料，以喜劇的風格，凸顯教育光怪陸離，學校矛盾虛偽的一面，帶出我們的教育將來是有希望的。風格可參考：炸鷄特攻隊、上流寄生族、作死不離三兄弟、出貓特攻隊。

非戲劇性：『全球廣東話大曬冷』比較不同地方的廣東話有什麽分別，例如：檀香山還有六七十年代的舊粵語？溫哥華唐人街還講粵語？馬來西亞檳城的廣東話又如何？大灣區東莞的娛樂事業使用哪樣的廣東話？有廣東話的地區是否都有粵語粗口？

有興趣的朋友可以隨時跟我交流，衝擊思維。」其後他再出po留言︰「痾完夜尿瞓唔翻諗到條橋︰『Ben Sir chill club睇妞團有冇得諗？』」