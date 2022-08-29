Ben Sir宣布與無綫完約 預告搞喜劇及論盡全球廣東話

歐陽偉豪(Ben Sir)自2004年起參與無綫節目，最為人熟悉的有《最緊要正字》、《男人食堂》、《學是學非》及《Ben Sir睇樓團》等等，昨日他在社交平台宣布與無綫約滿離開的消息，並預告未來有兩個新搞作，令不少網民大叫期待。
Ben Sir預告新搞作
Ben Sir說︰「我跟tvb已完約，就七一回顧當天。往後我感興趣的創作方向有兩個：
戲劇性：『教育風雲』，内容以我30年來在各級教書的經驗爲故事材料，以喜劇的風格，凸顯教育光怪陸離，學校矛盾虛偽的一面，帶出我們的教育將來是有希望的。風格可參考：炸鷄特攻隊、上流寄生族、作死不離三兄弟、出貓特攻隊。
非戲劇性：『全球廣東話大曬冷』比較不同地方的廣東話有什麽分別，例如：檀香山還有六七十年代的舊粵語？溫哥華唐人街還講粵語？馬來西亞檳城的廣東話又如何？大灣區東莞的娛樂事業使用哪樣的廣東話？有廣東話的地區是否都有粵語粗口？
有興趣的朋友可以隨時跟我交流，衝擊思維。」其後他再出po留言︰「痾完夜尿瞓唔翻諗到條橋︰『Ben Sir chill club睇妞團有冇得諗？』」
由教育界撈入娛樂圈
Ben Sir在擔任香港中文大學中文系講師期間，因無綫與中大中文系合作拍攝《最緊要正字》而入行，他風趣幽默的主持風格很快入屋，幕前工作接踵而來。由於他要每次向中大申報幕前工作，有些工作未必獲大學批准，其後他有感年紀不輕，見幕前工作較多，又剛巧與中大合約期滿，於是決定瞓身幕前。