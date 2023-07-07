Beyond成軍40周年 前歌手劉祖兒重新灌錄黃家駒生前作品

劉祖兒（Joi）即將推出Beyond主音黃家駒生前作曲的作品《望》，因當時公司決定抽起歌曲而無緣推出，今次被Beyond前經理人Leslie Chan邀請錄歌，令這首歌重見天日。
Joi於90年代出道，憑首張大碟《喜歡我》達25,000張金唱片數字，卻在此時毅然轉行，開辦自己的美容及創作事業。備受尊敬的前輩家駒跟Joi亦師亦友，想當年家駒為Joi創作的歌，因當時公司決定抽起歌曲而無緣推出，多年來從未曝光。事隔30多年，其中一首經重新灌錄的《Re: 重覓》終於去年破繭而出。《Re: 重覓》想說的是，不管年齡多少，也可以把握時機重覓自己的路。而原曲版本的《望》亦即將推出，並且會輯錄於Beyond 40 周年大碟。
《望》這首歌於「二樓後座」錄音，熟悉Beyond的歌迷就很清楚「二樓後座」正正是Beyond以前專用的Band房及其中一隻大碟的命名，更有前樂隊ZEN結他手鄧明輝（James）負責錄音部分。退出娛樂圈多年的Joi重新走入錄音室，只為可以讓家駒的作品重生，與歌迷共賞，Joi 本人早已退隱幕後，無意再入娛樂圈發展。Joi表示，適逢Beyond的40周年推出《望》，希望帶出一份完滿的感覺，藉着完成家駒給自己的作品，向前輩作出一個「超越30年」的交代。
40周年演唱會獻唱《望》
在上月12日一場Beyond的40周年演唱會，Joi在當晚獻唱《望》，同場有LMF的Jim、 Airtub、PsycLover、Redholic X Cooper、享樂團、異種及潘先麗一眾演唱嘉賓，藉真摯的聲音演出向Beyond 精神致敬，Beyond成員黃貫中及前成員劉志遠亦有到場，場面感人。
不再做歌手的Joi，近年鍾情於製作電子跳舞音樂，更加衝出國際。2021 年跳舞音樂大碟《3 UR Mind》，在德國、英國及日本等地發行。2022年聯同FUFU Records合作，推出環保概念大碟《Gaia in Trouble》。Joi更成為第二位港人上英國倫敦NTS廣播電台的音樂網上錄音節目，香港DJ梁兆輝亦大讚他的作品達國際水平，稱他為「電音建築師」。
《望》歌詞
主唱：劉祖兒
曲：黃家駒
詞：黃家強，黃貫中
編曲：Beyond
灰色的天空
有如沉睡了
更加添一份寂聊
心弦在抖震
但我知
仍然挽不住 這變幻
只望在 弧單一刻
有一些 想起我
只望從 不返光陰
有一些 給你記起
愛與你說話
每夜沉着醉
我總不想歸家去
不斷在反省
但我知
仍然挽不住 這段情
只望在 弧單一刻
有一些 想起我
只望從 不返光陰
有一些 給你記起
身邊的她已難重見
可否拋開不再緊要
交出一絲挽留微笑吧
只望在 弧單一刻
有一些 想起我
只望在 不返光陰
有一些 給你記起