Beyond成軍40周年 前歌手劉祖兒重新灌錄黃家駒生前作品

劉祖兒（Joi）即將推出Beyond主音黃家駒生前作曲的作品《望》，因當時公司決定抽起歌曲而無緣推出，今次被Beyond前經理人Leslie Chan邀請錄歌，令這首歌重見天日。 Joi於90年代出道，憑首張大碟《喜歡我》達25,000張金唱片數字，卻在此時毅然轉行，開辦自己的美容及創作事業。備受尊敬的前輩家駒跟Joi亦師亦友，想當年家駒為Joi創作的歌，因當時公司決定抽起歌曲而無緣推出，多年來從未曝光。事隔30多年，其中一首經重新灌錄的《Re: 重覓》終於去年破繭而出。《Re: 重覓》想說的是，不管年齡多少，也可以把握時機重覓自己的路。而原曲版本的《望》亦即將推出，並且會輯錄於Beyond 40 周年大碟。

《望》這首歌於「二樓後座」錄音，熟悉Beyond的歌迷就很清楚「二樓後座」正正是Beyond以前專用的Band房及其中一隻大碟的命名，更有前樂隊ZEN結他手鄧明輝（James）負責錄音部分。退出娛樂圈多年的Joi重新走入錄音室，只為可以讓家駒的作品重生，與歌迷共賞，Joi 本人早已退隱幕後，無意再入娛樂圈發展。Joi表示，適逢Beyond的40周年推出《望》，希望帶出一份完滿的感覺，藉着完成家駒給自己的作品，向前輩作出一個「超越30年」的交代。 40周年演唱會獻唱《望》 在上月12日一場Beyond的40周年演唱會，Joi在當晚獻唱《望》，同場有LMF的Jim、 Airtub、PsycLover、Redholic X Cooper、享樂團、異種及潘先麗一眾演唱嘉賓，藉真摯的聲音演出向Beyond 精神致敬，Beyond成員黃貫中及前成員劉志遠亦有到場，場面感人。



不再做歌手的Joi，近年鍾情於製作電子跳舞音樂，更加衝出國際。2021 年跳舞音樂大碟《3 UR Mind》，在德國、英國及日本等地發行。2022年聯同FUFU Records合作，推出環保概念大碟《Gaia in Trouble》。Joi更成為第二位港人上英國倫敦NTS廣播電台的音樂網上錄音節目，香港DJ梁兆輝亦大讚他的作品達國際水平，稱他為「電音建築師」。