Beyond紀念演唱會｜歌迷扮工作人員「亂入」 偷飯盒兼上台合唱 拜神儀式都見到佢

今年係殿堂級樂隊Beyond成立40周年，同時亦係家駒逝世30周年，所以有音樂團體喺6月舉行咗一場紀念音樂會，而選址更係Beyond嘅誕生之地 － 中環堅道明愛社區中心，當日前經理人Leslie、劉志遠及黃貫中出席之外，演出嘉賓仲有Redholic X Cooper及享樂團等輪流演出Beyond歌曲以作致敬。

大會斥有人冒充工作人員 雖然音樂會當日順利舉行，不過噚日（27日）大會以「小心此人」為題出PO表示事後佢哋發現有人竟然偷取工作人員證，冒充工作人員進入音樂會場及後台地方，列出呢位人士嘅八大瘋狂行為！ ▼即睇粉絲「亂入」情況▼

八大瘋狂行為 盜竊音樂會工作證，冒充工作人員。 盜取我們為工作人員準備的飯盒和飲品。 我們在演出前進行拜神儀式，他竟然夠膽一起上香。 盜取我們後台的飲品、生果盒給他在現場的數名朋友。 盜取多個演出人員工作証給其朋友。 盜取樂隊成員放在後台的iPad Pro。 盜取放在後台及演出嘉賓的Beyond Tee。 更離譜的是在最後兩首歌曲演出時，他竟然冒充樂隊成員在台上一同大合唱，還企在正中間位置。大會更表示因為有呢位人士嘅鏡頭太多，所以佢哋要花兩日嘅時間去剪走有佢出現過嘅鏡頭。另外，佢哋仲曾經聯絡過佢，而佢亦承認偷飯盒等嘅盜竊行為，願意作出部分賠償、並答應賠償剪輯工作額外費用及寫道歉信。不過後來因為聯絡唔到佢嘅關係，所以佢哋決定公開事件及到警署報案。