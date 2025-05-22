BIG FOUR首次合體行山 為8月紅館演唱會熱身

張衞健（Dicky）、許志安、梁漢文和蘇永康組成的BIG FOUR於2009年組成，分別在2010和2013年於紅館舉行演唱會，反應熱烈，一票難求。四子更於2013年到美國、英國The O2 Arena、澳洲、馬來西亞等地舉行世界巡迴演唱會。相隔12年後，日前他們罕有地相約行山密密斟，原來四子為8月份的紅館演唱會「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」熱身。演唱會詳情及購票資訊稍後公布。
四子相識超過30年，老友鬼鬼，Dicky感嘆道：「以前大家見面總會安排好多節目，但疫情後發現，能約出來吃頓飯已經很滿足。」他坦言近年見面機會較少，但每次都有說不完的話題。當年頑皮的小伙子，如今竟然鬥準時，結果由Dicky勝出，因為其他人預早十分幾分鐘到，而他剛剛好在相約時間前1分鐘現身。
四子未出發先鬥咀又在起點互窒的時候，遠方有位一身跑山裝束的長髮男子衝向他們，左右手攬住許志安和Dicky，原來是經常和周潤發跑山的蔡一智，大家都驚喜。原來蘇永康和梁漢文都是受阿智影響，開始行山運動，有時更會約埋安仔一齊，但加埋Dicky這是第一次。而阿智對運動的堅持和毅力，令蘇永康非常欣賞。五人邊行邊講，有說有笑話當年，之後阿智離隊，BIG FOUR繼續行程。
之後BIG FOUR行到一個休憩站，坐下來玩小遊戲，期間不斷互揭黑歷史，揭發20年前Dicky做了一件離譜的事。梁漢文說：「當年小弟終於儲到個錢買咗間屋畀自己，新居入伙約埋啲兄弟上嚟聚吓，有人唔知係咪飲醉咗，收埋支豉油同茄汁喺我張床，到我夜晚瞓覺先至發現，成張床褥和被都係豉油！」眾人茅頭直指Dicky，梁漢文續說：「咁多年無賠返張床畀我，床單都冇呀！」Dicky扮可憐：「咁你想點喎？賠返樽豉油畀你，賠多支茄汁囉！」
原來故事還有續集，梁漢文爆許志安等人把毛公仔塞冰箱，嚇到梁太以為開出「長毛怪肉」！蘇永康想加碼爆「落地玻璃」秘辛，卻因不在場遭Dicky駁回，黑料終成懸案！ 四子即使相隔了十二年後，仍能聚首笑說當年，這正是相愛相融的BIG FOUR兄弟情深厚之處！
四子一路鬥嘴笑鬧，彷彿回到年輕時的光景，儘管如今各自忙碌，見面時間不如從前，但只要聚在一起，總有說不完的話題、揭不完的糗事，30年的兄弟情誼，在歡笑中愈顯深厚。