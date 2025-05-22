BIG FOUR首次合體行山 為8月紅館演唱會熱身

張衞健（Dicky）、許志安、梁漢文和蘇永康組成的BIG FOUR於2009年組成，分別在2010和2013年於紅館舉行演唱會，反應熱烈，一票難求。四子更於2013年到美國、英國The O2 Arena、澳洲、馬來西亞等地舉行世界巡迴演唱會。相隔12年後，日前他們罕有地相約行山密密斟，原來四子為8月份的紅館演唱會「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」熱身。演唱會詳情及購票資訊稍後公布。

四子相識超過30年，老友鬼鬼，Dicky感嘆道：「以前大家見面總會安排好多節目，但疫情後發現，能約出來吃頓飯已經很滿足。」他坦言近年見面機會較少，但每次都有說不完的話題。當年頑皮的小伙子，如今竟然鬥準時，結果由Dicky勝出，因為其他人預早十分幾分鐘到，而他剛剛好在相約時間前1分鐘現身。

四子未出發先鬥咀又在起點互窒的時候，遠方有位一身跑山裝束的長髮男子衝向他們，左右手攬住許志安和Dicky，原來是經常和周潤發跑山的蔡一智，大家都驚喜。原來蘇永康和梁漢文都是受阿智影響，開始行山運動，有時更會約埋安仔一齊，但加埋Dicky這是第一次。而阿智對運動的堅持和毅力，令蘇永康非常欣賞。五人邊行邊講，有說有笑話當年，之後阿智離隊，BIG FOUR繼續行程。