BIG FOUR首次合體行山 為8月紅館演唱會熱身

張衞健(Dicky)、許志安、梁漢文和蘇永康組成的BIG FOUR於2009年組成,分別在2010和2013年於紅館舉行演唱會,反應熱烈,一票難求。四子更於2013年到美國、英國The O2 Arena、澳洲、馬來西亞等地舉行世界巡迴演唱會。相隔12年後,日前他們罕有地相約行山密密斟,原來四子為8月份的紅館演唱會「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」熱身。演唱會詳情及購票資訊稍後公布。