BIGBANG勝利劈腿被揭 前後腳與兩女遊峇厘

韓國男團BIGBANG 32歲前成員勝利，被當地傳媒《Dispatch》爆料，指他上月到峇厘島旅行期間，前後腳與兩位女子同遊當地，而且所到的路線完全一樣，指責他「劈腿」行為極其渣男。 勝利自今年2月9日出獄後，他的私生活再次引發爭議。《Dispatch》指勝利與A小姐在9月1日正式確立了戀愛關係。當天他向A小姐提出，於9月21至25日前往峇裡島進行為期6天5夜的旅行計劃。在A小姐同意後，他即時預訂了住宿和航班。

而勝利與B小姐認識已有一段時間了。9月7日，他們兩人在4年後偶然相遇，勝利邀請B小姐參加晚宴，之後勝利持續與B小姐見面，即使B小姐不在韓國，他們也會通過電話表達彼此的愛意，勝利還提出了9月25至28日期間到峇裡島旅行。 然而，A小姐與B小姐是IG朋友，她們發現自己於峇裡島之旅中的住宿、餐廳、海灘和咖啡館，都是一模一樣。B小姐即時聯絡A小姐，她向B小姐承認與勝利同遊峇里島。