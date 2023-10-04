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娛樂
2023-10-04 16:40:05

BIGBANG勝利劈腿被揭 前後腳與兩女遊峇厘

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生活

勝利放監後不務正業，不斷被影到與不同女伴四處遊玩。

韓國男團BIGBANG 32歲前成員勝利，被當地傳媒《Dispatch》爆料，指他上月到峇厘島旅行期間，前後腳與兩位女子同遊當地，而且所到的路線完全一樣，指責他「劈腿」行為極其渣男。

勝利自今年29日出獄後，他的私生活再次引發爭議。《Dispatch》指勝利與A小姐在91日正式確立了戀愛關係。當天他向A小姐提出，於92125日前往峇裡島進行為期65夜的旅行計劃。在A小姐同意後，他即時預訂了住宿和航班。

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A小姐與B小姐在IG上發現他們的峇厘行程機乎一模一樣。

而勝利與B小姐認識已有一段時間了。97日，他們兩人在4年後偶然相遇，勝利邀請B小姐參加晚宴，之後勝利持續與B小姐見面，即使B小姐不在韓國，他們也會通過電話表達彼此的愛意，勝利還提出了92528日期間到峇裡島旅行。

然而，A小姐與B小姐是IG朋友，她們發現自己於峇裡島之旅中的住宿、餐廳、海灘和咖啡館，都是一模一樣。B小姐即時聯絡A小姐，她向B小姐承認與勝利同遊峇里島。

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B小姐放出他與膀利的對話截圖。

928日，B小姐確定「劈腿」行為，即時乘飛機離開峇裡島。此外，B小姐接受《Dispatch》訪問時表示：「當知道勝利的行為後，我立刻登上飛機。29日，我致電勝利時他聲稱會去俱樂部。他從未為自己的行動反省過，他是不會改變的。」B小姐又指，勝利又透過通訊軟件向她道歉，估計是勝利怕她向傳媒爆料。

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