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娛樂
2024-10-06 18:08:49

BIGBANG太陽來港開騷唱方大同《愛愛愛》忠粉AK@MIRROR飛釡山前特地捧場

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韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)睽違7年才來港開騷。(太陽IG)

韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)睽違7年才來港開騷。(太陽IG)

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韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)，一連兩晚(45)於亞博舉行巡迴演唱會《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》，睽違7年回歸香港舞台的太陽，以廣東話說「我愛你」冧爆香港fans，還特意選唱方大同的《愛愛愛》，他在個人IG限時動態分享演唱片段，昨晨(5日)出發往韓國出席釜山國際電影節的MIRROR成員江𤒹(AK)，特地於日前(4日)看完太陽頭場演唱會才於翌日起行。

BIGBANG成員太陽(TAEYANG)翻唱方大同的《愛愛愛》。(太陽IG) BIGBANG成員太陽(TAEYANG)翻唱方大同的《愛愛愛》。(太陽IG) BIGBANG成員太陽(TAEYANG)翻唱方大同的《愛愛愛》。(太陽IG)

太陽以經典歌曲《Prayer》和《I'll Be There》掀開序幕，其後一口氣接連演唱《Blue》、《If You》和《Loser》等，熟悉旋律勾起粉絲集體回憶，當唱《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》時，炒熱全場氣氛，一起大合唱。太陽唱出《I Need A Girl》時喜現身觀眾席，一邊演唱一邊與粉絲近距離互動，將演唱會氣氛推至高點。

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韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)睽違7年才來港開騷。(太陽IG) 韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)睽違7年才來港開騷。(太陽IG) 韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)睽違7年才來港開騷。(太陽IG) 韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)睽違7年才來港開騷。(太陽IG) 太陽來港開騷，AK特地捧場並在對方IG留下emoji表達心意。 AK@MIRROR憑ViuTV劇集《打天下2》入圍第29屆釜山國際電影節最佳男新人，他在IG分享出席頒獎禮的官仔骨骨相片。

AK視太陽為偶像

AKViuTV劇集《打天下2》入圍第29屆釜山國際電影節最佳男新人，成為香港唯一代表，他表示抱陪跑心態角逐獎項，並在IG限時動態分享官仔骨骨靚相。原來他是太陽忠粉，更因偶像而學跳舞，當年投考成為韓國練習生，也是選唱太陽的歌曲。

 