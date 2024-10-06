BIGBANG太陽來港開騷唱方大同《愛愛愛》忠粉AK@MIRROR飛釡山前特地捧場

韓國天團BIGBANG成員太陽(TAEYANG)，一連兩晚(4、5日)於亞博舉行巡迴演唱會《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》，睽違7年回歸香港舞台的太陽，以廣東話說「我愛你」冧爆香港fans，還特意選唱方大同的《愛愛愛》，他在個人IG限時動態分享演唱片段，昨晨(5日)出發往韓國出席釜山國際電影節的MIRROR成員江𤒹生(AK)，特地於日前(4日)看完太陽頭場演唱會才於翌日起行。

太陽以經典歌曲《Prayer》和《I'll Be There》掀開序幕，其後一口氣接連演唱《Blue》、《If You》和《Loser》等，熟悉旋律勾起粉絲集體回憶，當唱《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》時，炒熱全場氣氛，一起大合唱。太陽唱出《I Need A Girl》時喜現身觀眾席，一邊演唱一邊與粉絲近距離互動，將演唱會氣氛推至高點。