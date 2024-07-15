BIGBANG太陽時隔7年重返舞台 門票星期三開賣

韓國男團BIGBANG成員太陽(TaeYang)，今日宣布將於8月31日至9月1日，於首爾奧林匹克公園Olimpil Hall舉行個人演唱會《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN SEOUL》，這是他自2017年以來，時隔7年再辦個人演唱會，因此令喜愛他及BIGBANG的fans激動不已。
太陽經理人The Black Label稱，這次演唱會還將提供《FAN，SOUND CHECK EXPERIENCE》套餐，讓fans能親身體驗藝人的幕後準備過程，包括聲音檢測、拍照，以及問答環節等，這無疑增添fans對演唱會的參與度和獨特體驗。
此外，這場首爾演唱會，預計將成為太陽亞洲個唱巡演的起點，對於樂迷來說，是重拾對偶像支持的良機。太陽個唱門票將於本月17日中午12時在Interpark開始，相信必將掀起一片搶飛熱潮，期待他的回歸帶來精彩的舞台。
屬於二代男團出身的太陽，自2008年開始發展個人音樂事業，陸續推出多張solo專輯，包括《Solar》、《RISE》和《White Night》等。近年他的合作曲目，如《VIBE》(與BTS智旻合作)和《Shoong！》(與BLACKPINK Lisa合作)亦受到廣泛關注，他在K-Pop樂壇佔一席之地。