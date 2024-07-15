BIGBANG太陽時隔7年重返舞台 門票星期三開賣

韓國男團BIGBANG成員太陽(TaeYang)，今日宣布將於8月31日至9月1日，於首爾奧林匹克公園Olimpil Hall舉行個人演唱會《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN SEOUL》，這是他自2017年以來，時隔7年再辦個人演唱會，因此令喜愛他及BIGBANG的fans激動不已。

太陽經理人The Black Label稱，這次演唱會還將提供《FAN，SOUND CHECK EXPERIENCE》套餐，讓fans能親身體驗藝人的幕後準備過程，包括聲音檢測、拍照，以及問答環節等，這無疑增添fans對演唱會的參與度和獨特體驗。