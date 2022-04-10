BIGBANG新曲連續6天稱冠 英國《NME》給予五星好評

韓國男團BIGBANG，上周發行睽違4年新歌《Still Life》，連續6天橫掃韓國國內多個音樂排行榜榜首，更攻佔中國和日本等地區的排行榜，包括Melon、QQ Music和Line Music等，分別排名第一的位置。

T.O.P 累 YG 股價急挫 這首隊中成員G-Dragon和T.O.P有份作曲、填詞的新作，由於頻頻出現「a happy end」、「再見」等歌詞，加上T.O.P近日在IG大量刪除與BIGBANG成員的合照，而且《Still Life》的MV只得各成員單獨拍攝，卻一個群體鏡頭也沒有，令人猜測他們是否最後一次合體。消息傳出後，即時令其公司YG Entertainment股價連跌4天，累計跌幅達4.69%，迫得YG不得不發表聲明澄清，表明「這並不是BIGBANG的結束，而是新的開始。」