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娛樂
2022-04-10 21:59:28

BIGBANG新曲連續6天稱冠 英國《NME》給予五星好評

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K-POP

4人姿態的BIGBANG，能否收服失地。

韓國男團BIGBANG，上周發行睽違4年新歌《Still Life》，連續6天橫掃韓國國內多個音樂排行榜榜首，更攻佔中國和日本等地區的排行榜，包括MelonQQ MusicLine Music等，分別排名第一的位置。

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BIGBANG刻意選擇《Still Life》這首抒情曲回歸，就是要做點特別的事。

T.O.PYG股價急挫

這首隊中成員G-DragonT.O.P有份作曲、填詞的新作，由於頻頻出現「a happy end」、「再見」等歌詞，加上T.O.P近日在IG大量刪除與BIGBANG成員的合照，而且《Still Life》的MV只得各成員單獨拍攝，卻一個群體鏡頭也沒有，令人猜測他們是否最後一次合體。消息傳出後，即時令其公司YG Entertainment股價連跌4天，累計跌幅達4.69%，迫得YG不得不發表聲明澄清，表明「這並不是BIGBANG的結束，而是新的開始。」

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《Still Life》獲英國《NME》給予五星好評，為回歸打響頭炮。

BTS今年入伍 有望重奪K-Pop霸主地位

擁有多首熱門歌曲的BIGBANG，這次選擇一首優美旋律詩意十足的歌曲回歸，觸動了樂迷之餘，更獲英國音樂雜誌《NME》給予五星好評，「《Still Life》雖然沒有透露他們未來會走甚麼方向，但有一點肯定的是，BIGBANG4年前變得更酷更優秀。」雖然BIGBANG被內地網民評為「劣跡藝人」，但BTS(防彈少年團)失落《格林美》，加上成員已到服兵役的年齡，BIGBANG能否奪回K-Pop一哥地位，今年會是關鍵。

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