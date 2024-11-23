BIGBANG驚喜合體 太陽絆倒化險為夷 SEVENTEEN掃兩獎淚崩MAMA頒獎禮

2024年度MAMA頒獎典今日（23日）在大阪來到最後一天，G-Dragon（GD）擔任表演嘉賓，盛會上更送上驚喜，當GD唱完新歌《POWER》後，BIGBANG成員太陽（TAEYANG）、大聲（DAESUNG）陸續現身舞台，三子以BIGBANG姿態合體回歸，全場藝人、偶像及觀眾也為之瘋狂。

BIGBANG久違9年公開合體，三子已釋出新歌《Home Sweet Home》，更在今日MAMA頒獎禮上難得同台，GD先出場展現個人魅力，接着太陽戴著黑超霸氣站台，大聲則以招牌靚聲震懾全場。不過，太陽表演時卻不小心絆倒，好彩勝在身手敏捷，並立即站起身，未有出洋相之餘，其完美執生更未被觀眾發覺。