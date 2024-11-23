BIGBANG驚喜合體 太陽絆倒化險為夷 SEVENTEEN掃兩獎淚崩MAMA頒獎禮

2024年度MAMA頒獎典今日（23日）在大阪來到最後一天，G-Dragon（GD）擔任表演嘉賓，盛會上更送上驚喜，當GD唱完新歌《POWER》後，BIGBANG成員太陽（TAEYANG）、大聲（DAESUNG）陸續現身舞台，三子以BIGBANG姿態合體回歸，全場藝人、偶像及觀眾也為之瘋狂。
BIGBANG久違9年公開合體，三子已釋出新歌《Home Sweet Home》，更在今日MAMA頒獎禮上難得同台，GD先出場展現個人魅力，接着太陽戴著黑超霸氣站台，大聲則以招牌靚聲震懾全場。不過，太陽表演時卻不小心絆倒，好彩勝在身手敏捷，並立即站起身，未有出洋相之餘，其完美執生更未被觀眾發覺。
至於當時得令的SEVENTEEN，繼去年在MAMA成為焦點後，今日他們再拿下「年度專輯」大獎，團員得知賽果即相當雀躍，更在台下感動相擁，勝寛感性表示：「剛剛在台下與成員相擁，想起了我們一起度過的歲月，今年一起努力，感覺都在此刻獲得回報，十分幸福。」至於珉奎（Mingyu）上台時為WOOZI慶生。之後，由馬東石宣布「年度藝人」大獎，結果由SEVENTEEN冧莊奪得，是他們出道9年來，首度在MAMA連續奪兩項大獎，S.COUPS與WOOZI更感觸淚崩，場面催淚。