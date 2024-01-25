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娛樂
2024-01-25 17:42:00

Billboard女性音樂獎｜NewJeans奪年度最佳組合 與Charli XCX、Maren Morris同台獲獎

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Billboard封NewJeans為「年度最佳組合」。

今日公布的2024年的《Billboard女性音樂獎》(2024 Billboard Women in Music Awards)得獎名單，K-Pop女團NewJeans獲得了令人矚目的殊榮——「年度最佳組合獎」(Group of the Year)。這是首次有韓國藝人對獲得此獎項。這項盛大的音樂盛事，每年都會評選出在音樂界有重大影響力的女性藝人、創作人、製作人和廠牌營銷的專業人員。而這屆頒獎典禮上，NewJeans與美國歌手Maren Morris、說唱歌手Ice Spice，以及英國歌手兼作曲家Charli XCX等著名女藝術家一同獲獎。

36日飛洛杉磯表演領獎

2007年開始，《Billboard女性音樂獎》就致力表彰那些對音樂產業做出重大貢獻的女性。這個年度盛為年度最佳女性藝術家、創作者、製作人和廠牌高管頒發獎項，其中NewJeans就成為年度最佳組合。而《Billboard女性音樂獎》頒獎禮將於36日在洛杉磯的Youtube劇院舉行，屆時她們將與眾多音樂界的精英們同台獻藝。

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NewJeans於3月6日飛到洛杉磯表演與領獎。

專輯上榜26周平BLACKPINK紀錄

20227月出道的NewJeans，隸屬HYBE旗下音樂廠牌ADOR。自那時以起她們一直是K-Pop樂界最知名的組合之一。她們創作許多熱門歌曲，包括《Attention》、《Ditto》、《Super Shy》和《Hype Boy》等。今年暑假她們的第二張EPGet Up》已經追平女團BLACKPINKBillboard 200專輯榜上的紀錄，成為韓國女團在該榜單上持續上榜時間最長的專輯。這張專輯已連續26周進入榜單。

ADOR指，NewJeans曾在去年11月的Billboard音樂獎上獻唱，成為首個在該頒獎典禮上表演的K-Pop女團。她們還榮獲了全球「頂級韓流藝人獎」，可見她們在國際舞台上的影響力非常驚人。「年度最佳組合獎」這獎項對NewJeans來說是一個重要的里程碑，不僅彰顯她們的努力和才華，也為K-Pop女團在全球的地位上，帶來了新的肯定和關注，期待她們在頒獎典禮上的精彩表演。

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Fans期待NewJeans在頒獎典禮上會有精彩表演。

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