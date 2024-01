Billboard女性音樂獎｜NewJeans奪年度最佳組合 與Charli XCX、Maren Morris同台獲獎

今日公布的2024年的《Billboard女性音樂獎》(2024 Billboard Women in Music Awards)得獎名單,K-Pop女團NewJeans獲得了令人矚目的殊榮——「年度最佳組合獎」(Group of the Year)。這是首次有韓國藝人對獲得此獎項。這項盛大的音樂盛事,每年都會評選出在音樂界有重大影響力的女性藝人、創作人、製作人和廠牌營銷的專業人員。而這屆頒獎典禮上,NewJeans與美國歌手Maren Morris、說唱歌手Ice Spice,以及英國歌手兼作曲家Charli XCX等著名女藝術家一同獲獎。

3 月 6 日飛洛杉磯表演領獎

自2007年開始,《Billboard女性音樂獎》就致力表彰那些對音樂產業做出重大貢獻的女性。這個年度盛為年度最佳女性藝術家、創作者、製作人和廠牌高管頒發獎項,其中NewJeans就成為年度最佳組合。而《Billboard女性音樂獎》頒獎禮將於3月6日在洛杉磯的Youtube劇院舉行,屆時她們將與眾多音樂界的精英們同台獻藝。