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娛樂
2023-12-28 21:05:54

Billboard年度最後一周 Jennin JungKook率領K-Pop後輩攻榜

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Jennin 2個月前推出的新歌《You & Me》 DANCE PERFORMANCE VIDEO，尚欠110萬就打破過億收看。

美國Billboard掛行榜今日公布本年度最後一個星期的榜單成績，韓國男團BTS的JungKook(柾國)，和BLACKPINK的Jennie都在榜單上獲得好成績。兩人的音樂作品和表演風格，吸引了全球fans的喜愛和支持，在國際音樂界取得非常多的成就，引領K-Pop進入國際舞台，領後來者攻美之路易得更易，因此兩人均享有極高的聲譽。

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已經入伍服兵役的JungKook，新歌仍停在Billboard發光發亮。

而今年JungKook推出個人專輯，其中主打歌《Standing Next to You》，在hot 100榜上排名第79，比上一周大幅上升了20位，連續7周進入榜單。這首歌曲是一首retro funk風格的歌曲，展現JungKook充滿節奏感的好嗓音。Jennie與 Weeknd、Lily Rose Depp合作的美國電視劇《偶像漩渦》(THE IDOL)，主題曲《One Of The Girls》首次進入了百強單曲榜，排名第100。

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NewJeans會是繼BLACKPINK之後，最受歡迎的女團。

此外，在Billboard 200強專輯榜上，JungKook的個人專輯《GOLDEN》排名第39，Stray Kids的專輯《樂STAR》排名第41，ATEEZ的專輯《THE WORLD EP. FIN: WILL》排名第52，ENHYPEN的專輯《ORANGE BLOOD》，女團NewJeans的專輯《Get UP》，分別排名第105和第106。

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