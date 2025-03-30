Billboard Women in Music 2025︱aespa獲年度最佳團體獎 Jennie成為全球關注女藝人

aespa獲Billboard Women in Music 2025，頒發年度最佳團體獎。

韓國女團aespa、BLACKPINK的Jennie，昨日出席美國加州洛杉磯YouTube劇院舉行的《Billboard Women in Music 2025》頒獎活動，aespa以白色隊服統一造型現身，短上衣、迷你裙、熱褲和長靴，造型強調華麗與精緻。 aespa在頒獎禮上榮獲「年度最佳團體獎」(Group of The Year)，她們更首次公開表演英文版《Whiplash》，引發熱烈反響。Billboard對aespa的評價稱：「K-Pop音樂的超級組合aespa，因其開創性音樂風格，在全獲得廣泛歡迎。」aespa去年表現出色，憑藉《Supernova》、《Armageddon》和《Whiplash》連續3首好歌，在全球獲得巨大成功。

身穿優雅紅色露肩連身裙亮相的Jennie，露出精緻肩線，搭配黑色高跟鞋和金色配飾，展現她一貫奢華風範，其造型不僅讓她成為全場焦點，亦彰顯她獨特的時尚品味。