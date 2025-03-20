Billy Choi首開個唱「成就解鎖」王菀之陳苡臻做嘉賓 Marf睇騷被邀即興合唱

Billy Choi (蔡承恩)於麥花臣舞台舉行首個個人演唱會《成就解鎖》。

本地 Hip-hop 歌手 Billy Choi (蔡承恩)早前(15日)踏上麥花臣舞台舉行首個個人演唱會《成就解鎖》。當晚現場全場爆滿氣氛高漲，Billy以能量爆棚的演出，加上多達7組重量級嘉賓驚喜助陣，讓全場樂迷瘋狂沸騰！演唱會以震撼Intro揭開序幕，隨即帶來開場曲《成就解鎖》，象徵Billy正式實現多年前許下的承諾，就是站上自己的演唱會舞台。隨後，貫徹一貫幽默又鋒利的音樂風格，接連演唱《死靚仔》、《廢老》和《麥當勞》等歌曲，炒熱全場。

Billy Choi 自言剛出道時曾遭受不少批評，但並沒有選擇網上爭辯，而是用音樂回應，當晚演唱的《講經》正是他對這段經歷的最佳詮釋。他也特別邀請觀眾搭著身旁朋友的膊頭，一同大合唱《就係自己友》，營造出前所未有的凝聚力。Billy 特別在觀眾區中央開闢一條通道，多次走下舞台，與歌迷近距離互動，不時與粉絲擊掌、合唱、合照。Billy談到成長背景時，播放影片交代部分成員已離開公司，他感慨地說：「其實好鍾意同肥仔、東成合作嘅歌，但始終緣份到就會離別。」隨後，他以《夠鐘》，唱出對過去夥伴的感激與祝福。

與Jessica合唱《分手》 演唱會特別邀請了波仔Boris(黃浚銘)及前光頭幫成員阿奇擔任表演嘉賓，三人合唱《Aim High》，阿奇更與Billy聯手演繹《哮喘》及 Medley《Hustle Don’t Play / 柴灣角街 / 天水圍Gang Gang》，將現場氣氛推向高潮。Billy Choi 更與 Jessica 以動感編舞演繹最新合唱歌曲《分手》。 與《盛夏》Marf 合體 Billy Choi 在演唱《演技》時走向觀眾席，發現曾在電視劇《那年盛夏我們綻放如花》合作的COLLAR 成員 Marf(邱彥筒)是座上客，即興邀請Marf上台，笑言：「一場嚟到不如上台唱首歌啦！」全場觀眾聞言立即歡呼，氣氛瞬間升溫。Marf在觀眾的熱烈歡呼下，爽快答應Billy的邀請，合唱了《無常》和《分心》，兩人默契十足超驚喜。

哽咽唱《幾許風雨》 當晚還有Teddy Fan(范梓謙)、李一丁、JFFT成員床哥、雞翼、良少及米爺總動員做嘉賓，若論到最驚喜的一位必然是王菀之，當 Billy 和 Teddy 唱〈王菀之嘅歌鼓勵人〉時，Ivana驚喜登場，她笑言：「其實我也是用這首歌來鼓勵我自己的。」全場high爆歡呼。演唱會尾聲，Billy 唱《幾許風雨》時數度哽咽，最後獻唱《海連茶樓常》多謝屋企人，encore時段重唱《成就解鎖》，Billy「插水」跳入觀眾區，全場觀眾興奮的氣氛下結束演唱會。