BKPP九展見面會鬧中港矛盾風波 主持、翻譯遭內地網民狙擊登熱搜

泰國大熱BL劇《以你的心詮釋我的愛》風靡各地腐女粉絲，兩位主角Billkin、PP Krit目前巡迴亞洲辦見面會，前日起一連兩日在九展STAR HALL舉行「BILLKIN & PP KRIT Asia Fan Meeting 2023 in Hong Kong」，可是卻鬧出「中港矛盾風波」，被指是「國泰事件」的翻版。

Billkin、PP Krit的九展Fan Meeting，因主持、翻譯失言引來大批大陸網民不滿。

Billkin、PP Krit合體以BKPP姿態襲港，今次兩場見面會亦吸引大批中國Fans捧場，可是在首場見面會上，BKPP於台上與粉絲的互動環節，大會主持人Jon Jon卻向操普通話的粉絲表示：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔。」立即引起台下觀眾不滿，現場的中國粉絲指Jon Jon與擔任泰文翻譯的YouTuber阿金，多次將中國、台灣、香港並列而談，引起來自內地的觀眾不滿，並於台下不停高呼：「China China China China China…」，場面令BKPP尷尬。

見面會舉行期間，台下觀眾高呼：China China China China China…

當鬧出風波後，海量流言在中國社交平台抖音、小紅書廣泛討論，並登上微博熱搜，有網民認為今次赤裸裸的挑釁，比起國泰事件更加過份，要求香港各單位不要再起用Jon Jon與阿金，而兩人亦被迅即起底，惟主辦方決定在昨晚第二場見面會中換走Jon Jon、阿金。至於Billkin和PP Krit暫時未有回應事件，Billkin昨晚只在個人IG上貼出食萄撻的連環圖，避談風波。