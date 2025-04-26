BKPP合體襲港｜《全職乖孫》影帝Billkin孖PP Krit確認來港 5月5日出席《關於我和鬼變成家人的那封利是》香港首映禮

英皇電影宣布BL爆紅組合「BKPP」Billkin及PP Krit即將為其主演泰國瘋狂喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那封利是》於5月到港宣傳，並於5月5日出席電影的香港首映禮，結束香港行，二人啟程到台灣，暫定5月7日起訪台四日三夜。Billkin憑《全職乖孫》榮升亞太影帝後再接再厲，主演泰片《關於我和鬼變成家人的那封利是》上周末先行於香港國際電影節放映兩場，過千粉絲急不及待潮聖BL泰劇《以你的心詮釋我的愛》中的爆紅CP拍檔「BKPP」Billkin及PP Krit首度於大銀幕合體，首場於香港文化中心大劇院放映更現沉浸式笑聲及掌聲，BKPP毫無保留的演出，引來戲迷此起彼落的笑聲回饋！

《關》片首波放映更引來極大網絡聲量，令電影於放映當日即時攀上「觀眾票選大獎」冠軍，話題熱度更延續至電影節完結之時，最終大熱榮登第49屆香港國際電影節觀眾票選大獎冠軍。英皇電影總經理（製作及項目發展）邵劍秋先生表示：「感謝所有香港國際電影節觀眾對於《關於我和鬼變成家人的那封利是》的愛戴，同時感謝香港國際電影節選映。承接台灣優秀原創《關於我和鬼變成家人的那封事》的空前成功，英皇電影榮幸能夠將全新版本帶來香港，期待電影為暑假檔揭開一個美麗的序幕，敬請各位密切留意電影5月8日正式上映！」《關於我和鬼變成家人的那封利是》改編自2023年台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，故事講述熱血線人阿文(Billkin 飾)一次陰差陽錯撿到男同志迪迪(PP Krit 飾)的神秘冥婚利是，意外獲得一份超自然的婚約。試圖悔婚的阿文，卻變成活生生的地獄黑仔王，為保命仔只好無奈應承婚事。但為了早日擺脫迪迪回復「單身」，阿文決定與這位「鬼老公」攜手調查他的死亡真相，好讓迪迪安息投胎。於是，一場有笑有淚、邁向瘋狂的旅程就此展開